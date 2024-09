Motorola illumina i World Skate Games a Roma

Motorola ha ufficialmente annunciato la sua sponsorizzazione dei World Skate Games, la prestigiosa competizione internazionale che riunisce gli sport su rotelle più emozionanti. L’evento si terrà a Roma dal 3 al 21 settembre 2024 e promette di essere un’esperienza senza precedenti, in cui dodici discipline diverse si combineranno in un mix esplosivo di sport, musica e intrattenimento.

Questo evento unico, che vede la collaborazione di Motorola come sponsor principale, è destinato a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi di tutto il mondo. Gli amanti degli sport su rotelle potranno godere di competizioni ad altissimo livello, mentre gli spettatori potranno vivere emozioni mozzafiato e partecipare a un’incredibile fusione di talento e creatività.

L’iniziativa, che si svolgerà in varie location della splendida città di Roma, promette di regalare momenti indimenticabili e di promuovere lo spirito sportivo in un contesto unico e suggestivo. Grazie alla partnership con Motorola, il World Skate Games si preannuncia come un evento da non perdere per tutti gli appassionati di sport e per chiunque desideri vivere un’esperienza straordinaria e indimenticabile.

Motorola e World Skate Games insieme per regalare al pubblico un’esperienza che va ben oltre la competizione, per celebrare lo spirito dell’avventura, della passione e della condivisione attraverso lo sport e l’intrattenimento.