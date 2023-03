MV Agusta Superveloce tra le migliori “modern classic” secondo Motorrad

La MV Agusta Superveloce ha ottenuto un importante riconoscimento, classificandosi al terzo posto tra le migliori “modern classic” secondo la nota rivista di motociclismo europea Motorrad. Il premio, denominato “Motorrad des Jahres”, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 50.000 lettori, che hanno votato la loro moto preferita tra una selezione di modelli di diverse case motociclistiche.

La Kawasaki Z 900 RS/SE si è aggiudicata il primo posto per la sesta volta consecutiva, mentre la BMW R nineT, in gara in casa propria, si è classificata al secondo posto. La MV Agusta Superveloce, presenza di spicco all’evento di Stoccarda, ha superato una concorrenza agguerrita, composta tra gli altri dalla Triumph Thruxton RS e dalla Speed Twin 1200, nonché dalla Ducati Scrambler.

La MV Agusta Superveloce, ispirata alla leggendaria 750S del 1972, si caratterizza per il suo stile inconfondibile e per le sue prestazioni di altissimo livello. La moto è dotata di un motore a 3 cilindri da 798 cc, in grado di erogare una potenza di 148 CV a 13.000 giri/min e una coppia massima di 88 Nm a 10.600 giri/min. Il telaio, realizzato in tubi di acciaio a sezione ovale, assicura un’ottima rigidità torsionale, garantendo al pilota un controllo totale della moto.

La Superveloce è stata progettata per offrire un’esperienza di guida unica, capace di soddisfare le esigenze di piloti esigenti e appassionati di motociclismo. Grazie alla sua geometria sportiva, alla sua leggerezza e alla sua maneggevolezza, la Superveloce è in grado di garantire un’ottima agilità in curva e una guida precisa e coinvolgente.

La classifica di Motorrad è un importante riconoscimento per la MV Agusta Superveloce, che si conferma tra le migliori “modern classic” sul mercato. La moto, grazie al suo design raffinato e alle sue prestazioni di altissimo livello, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida emozionante e inimitabile.