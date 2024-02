myPOS arriva a Napoli con un nuovo showroom e viaggia in taxi

myPOS inaugura l’anno con l’apertura del nuovo Experience Store di Napoli, il terzo in Italia dopo Milano e Roma. myPOS è una società fintech che offre soluzioni di pagamento con carta facili e convenienti, per piccole e media imprese, attività commerciali, professionisti, artigiani, attività stagionali e per i possessori di partita IVA. Arriva nella città partenopea l’unica fintech in Europa in grado di offrire il vantaggio dell’accredito in pochi secondi degli incassi, senza costi aggiuntivi.

La soluzione myPOS risulta particolarmente adatta per hotel, ristoranti, B&B, caffè, artigiani, ma anche attività stagionali, e-Commerce e liberi professionisti, ai quali dà la possibilità di accettare pagamenti con carta dai loro clienti facilmente e senza costi mensili o annuali e senza il bisogno di avere un conto in banca. È inoltre possibile effettuare bonifici SEPA (anche istantanei) e SWIFT.

Massimo Terreni – Country Manager myPOS Italia ha commentato così: “Sono molto orgoglioso dell’inaugurazione del nuovo Store qui a Napoli. Abbiamo iniziato a lavorare con il tessuto imprenditoriale di questo territorio che si è rivelato subito molto stimolante, sono già numerosi gli esercizi partenopei che hanno scelto myPOS. Il nostro obiettivo è di fornire un pacchetto di soluzioni di pagamento all-in-box, facile da usare, veloce e versatile che possa ottimizzare il cash flow dei piccoli imprenditori.”

L’inaugurazione del nuovo myPOS Napoli è stata accompagnata da un’attività di comunicazione che dalla settimana precedente l’apertura ha portato in giro nella città su metro, tram e taxi un simpatico pay off “CCÀ NISCIUNO È FESS!”, che vuole strizzare l’occhio proprio alla centralità della convenienza dei servizi myPOS, per sottolineare la vicinanza dell’azienda al tessuto territoriale.

Anche a Napoli è attiva la collaborazione con la categoria taxi grazie a un accordo con la Radio Taxi Partenope ha vestito 30 vetture con la livrea myPOS, e facilita le operazioni di pagamento digitale degli ospiti a bordo delle vetture, grazie ai terminali myPOS.

I prodotti myPOS possono soddisfare molteplici esigenze, supportando con le varie funzioni le diverse tipologie di attività. Dal tradizionale terminale piccolo e leggero come il myPOS GO al myPOS Combo dotato di un dock di stampa e ricarica per l’emissione di ricevute digitali (o SMS) o cartacee, fino ad arrivare a delle soluzioni basate su Android, come myPOS PRO, un dispositivo touchscreen con telecamera integrata per la scansione di codici a barre o QR Code. Tutti i dispositivi hanno la connessione a internet gratuita grazie alla SIM multi-roaming integrata che permette di ricevere i pagamenti in Italia e in tutta Europa, agganciandosi all’operatore con maggior segnale nella zona. Inoltre, tutti i dispositivi myPOS sono dotati di tecnologia WiFi integrata, possono ricevere pagamenti contactless, NFC, banda magnetica, Chip&PIN e codice QR.

Oltre alle soluzioni di accettazione dei pagamenti in negozio, myPOS offre la possibilità di integrare dei Gateway di pagamento a supporto di tutti quei clienti che già dispongono di un sito web. Se invece, il cliente non ha un sito web, myPOS anche in questo caso può supportarlo alla creazione del proprio sito mettendo a disposizione un dominio personalizzato e dei layout per l’impostazione dell’e-commerce. Tutto

questo è completamente gratuito.

Per completare l’offerta dei servizi di pagamento a distanza ci sono: Payment Link, Pay Button, QR Code e Richieste di pagamento.

Infine c’è myPOS Glass, un altro tipo di dispositivo POS, spesso chiamato POS per telefono o SoftPOS (Software POS). Si tratta di una tecnologia di pagamento Smart che trasforma il cellulare di un esercente in un terminale di pagamento. I pagamenti possono essere effettuati con tutte le tipologie di carte, anche modalità contactless, NFC o wallet mobile. myPOS Glass è stato vincitore del prestigioso premio FSTech

Award 2022 come “Best use of mobile”.