Nasce ASUS Education: la linea di notebook progettata per la scuola

ASUS presenta la sua linea di prodotti ASUS Education, nata dalla volontà del brand di sviluppare tecnologie che permettano di potenziare il rendimento delle classi e il lavoro degli studenti, dei docenti e del personale scolastico. La linea prevede sia notebook dotati di Windows 10 Education che laptop Chromebook alimentati da sistema operativo Google, per andare incontro alle esigenze di tutti gli istituti scolastici.

WINDOWS 10 EDUCATION

I Notebook Asus con sistema Windows 10 Education sono stati sviluppati per il mondo dell’istruzione, in modo da essere resistenti e performanti nell’utilizzo quotidiano da parte di studenti e personale scolastico. Windows 10 Education offre un apprendimento personalizzato, aiutando gli insegnanti a risparmiare tempo e mettendo gli studenti al centro del percorso educativo. Tra i dispositivi dotati di questo sistema operativo vi sono ASUS P1511/Y1511 e Asus BR1100.

ASUS P1511/Y1511 è un laptop pensato per offrire cornici sottili per una migliore visione, chassis rinforzato per la massima resistenza, e un cuore potente per una produttività senza pari. Questo notebook racchiude tutti questi elementi in un design sottile e leggero di soli 1.8Kg, per una portabilità senza pari.

Il modello può essere alimentato da un processore Intel fino a i5 di 10 generazione (P1511) o da una CPU AMD Ryzen 3 (Y1511), entrambi uniti a una SSD fino a 256 Giga e a una batteria di lunga durata. Ogni elemento caratterizzante di questo laptop è pensato per offrire la massima potenza anche in mobilità, per uno studio continuativo senza interruzioni.

Il confort visivo per lo studio invece è assicurato dal display NanoEdge che conferisce al modello un’esperienza di visione coinvolgente per il lavoro e il gioco. Nei modelli con pannello FHD, il display antiriflesso riduce le distrazioni indesiderate da abbagliamenti e riflessi irritanti, così da offrire sempre il massimo della concentrazione.

ASUS BR1100

BR1100 è disponibile in due form factor, entrambi con un display da 11,6 pollici: a conchiglia per un’esperienza tradizionale (BR1100C) oppure con design convertibile che si trasforma in un tablet multi-touch (BR1100F).

I nuovi computer portatili BR1100 sono costruiti secondo standard di livello militare per sopravvivere al trambusto della vita quotidiana a casa, all’aperto e in classe, con caratteristiche protettive intelligenti tra cui un paraurti in gomma che riveste i bordi esterni e una tastiera resistente ai liquidi.

BR1100F offre l’opzione di una stilo di precisione per aiutare gli studenti a ricreare perfettamente ogni dettaglio quando disegnano, prendono appunti o evidenziano documenti. La stilo, che è in grado di rilevare 4.096 livelli di pressione è inoltre veloce nella ricarica: con una ricarica di appena 15 secondi nella propria custodia, è possibile avere abbastanza potenza per 45 minuti di utilizzo. Include anche una speciale fotocamera esterna, posizionata appena sopra la tastiera. Questo permette agli studenti di esplorare e imparare in modi totalmente nuovi, offrendo loro la possibilità di catturare foto e video in modalità tablet.

BR1100C e BR1100F hanno un indicatore LED integrato nel telaio. Questo permette agli educatori di vedere a colpo d’occhio se il laptop di uno particolare studente sta affrontando problemi di connettività o di alimentazione – dando agli insegnanti un avviso quando uno studente potrebbe aver bisogno di aiuto.

Inoltre, per aiutare a proteggere gli utenti, le superfici di questi nuovi portatili incentrati sull’apprendimento sono trattate con ASUS BacGuard, un particolare trattamento in grado di inibire la crescita dei batteri di oltre il 99% per un periodo di 24 ore, per mantenere le superfici pulite e disinfettate, riducendo potenzialmente la diffusione di batteri nocivi tramite contatto.

Lo schermo è infine certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, aiutando a proteggere gli occhi degli studenti da danni durante sessioni di studio prolungate.

ASUS CHROMEBOOK EDUCATION

La linea Asus Chromebook offre dispositivi semplici da usare, sicuri e versatili, e alimentati da sistema operativo di Google. Questa gamma è pensata sia per un uso domestico sia per quello scolastico per insegnanti e studenti. I pc della linea Chromebook, oltre ad essere caratterizzati da un design ergonomico, possono essere personalizzati a proprio piacimento grazie alla possibilità di integrare numerose app ed estensioni di vario genere. Con gli aggiornamenti automatici e la sicurezza multi-layer, i tre laptop di questa linea Educational sono sempre aggiornati e pronti all’uso.

La linea Chromebook della gamma Education di è composta da tre modelli: Chromebook C403, Chromebook C202, Chromebook C204.

ASUS Chromebook C403

ASUS Chromebook C403 combina produttività e versatilità. Il suo ampio display da 14 pollici e la tastiera ergonomica consentono di lavorare o studiare in totale comfort, e la sua costruzione robusta lo rende un computer portatile su cui fare affidamento, sia utilizzandolo per la scuola o condividendolo con la famiglia. Inoltre, questo pc possiede un display inclinabile fino a 180° che consente la massima collaborazione tra gli studenti. Chromebook C403 ha un peso di 1,7kg ed è dotato di caratteristiche robuste come il paraurti in gomma su tutte le cornici, una tastiera a prova di urti e liquidi e una cerniera ultraresistente.

Chromebook C403 non è solo robusto, ma è progettato per il comfort. Il grande display da 14 pollici offre un ampio spazio di lavoro per una maggiore creatività e una produttività senza sforzo. Il suo schermo antiriflesso riduce i riflessi indesiderati, per una visione più chiara. La corsa dei tasti sulla tastiera – 2 mm rispetto ai 1,5 mm di altri prodotti sul mercato – fornisce un feedback tattile migliore, per un’esperienza di digitazione più reattiva e confortevole. Con il suo design modulare di facile manutenzione e una batteria che dura fino ad 11 ore, #asus Chromebook C403 è la scelta più intelligente per l’apprendimento.

Infine, l’integrazione di tutte le funzioni Google, fra cui Google Assistant, permette agli studenti di accedere a tutte le informazioni di cui necessitano tramite dei semplici comandi, risparmiando tempo e usufruendo di una vera e propria enciclopedia portatile.

ASUS Chromebook C202

ASUS Chromebook C202 è stato sviluppato per soddisfare i rigori quotidiani e l’uso intenso da parte degli studenti sia all’interno che all’esterno della classe. Il design semplice, la sensazione al tatto, le porte posizionate strategicamente garantiscono un pc compatto ma anche comodo da utilizzare in ogni dove. La sua costruzione robusta e il rinforzo in gomma su tutti e quattro i lati riducono l’impatto da eventuali incidenti. Il più rigoroso Drop Test ha verificato che Chromebook C202 garantisce il funzionamento senza interruzioni anche dopo una caduta accidentale da un’altezza di caduta di 90cm; gli ulteriori test di effettuati garantiscono che possa resistere allo stress fisico quando viene utilizzato frequentemente per lunghi periodi di tempo. Varie prove d’urto, così come test di vibrazione a frequenza multipla, garantiscono la costruzione solida e robusta del dispositivo.

Ha un design “easy grip” con due impugnature posizionate strategicamente che permettono anche ai più piccoli di prendere in mano il laptop con facilità ed evitare ulteriori cadute.

Infine, questo notebook è pensato per resistere ad un altro degli scenari tipici quando si ha a che fare con i bambini, e cioè la caduta accidentale di liquidi: ecco perché la tastiera C202 Chromebook è spill proof e può respingere fino a 66cc di liquido per poter continuare a lavorare in tranquillità.

ASUS Chromebook C202 è anche realizzato per una facile manutenzione e per ridurre al minimo i tempi di inattività. Il risultato è un Chromebook che è stato progettato per il massimo utilizzo, creando più opportunità di apprendimento per gli studenti. Smontando i componenti chiave in pochi minuti si riducono al minimo i tempi di inattività e si estendono i cicli di aggiornamento

Il pc possiede una cerniera a 180°, ideale per una facile visione, soprattutto per uno studio di gruppo, un display antiriflesso e una durata della batteria fino a 10 ore con luminosità normale per sfruttarlo al meglio per lo studio e l’intrattenimento.

ASUS Chromebook C204

ASUS Chromebook C204 è progettato per resistere a colpi, urti, cadute e fuoriuscite di liquidi senza subire danni. Che venga lasciato cadere da una scrivania o da altre altezze, Asus Chromebook C204 può resistere a cadute occasionali fino a 120cm – più dell’altezza standard della scrivania – e la cerniera e le porte I/O sono ampiamente testate per resistere alle sollecitazioni e agli incidenti dell’uso quotidiano.

Tutti e quattro i bordi esterni e gli angoli sono protetti da un robusto paraurti in gomma, che riduce l’impatto degli urti fisici per garantire che i componenti critici siano sempre integri e sicuri.

Grazie a una batteria di lunga durata (fino a 11 ore) Asus Chromebook C204 offre un’intera giornata lavorativa di produttività o di studio, eliminando l’ansia da ricarica. Gli studenti possono godere di un apprendimento continuo e ininterrotto senza preoccuparsi di dover trovare una spina per la ricarica. Asus Chromebook C204 non è solo robusto, ma è progettato per essere comodo. La corsa dei tasti sulla tastiera di 1,5 mm offre un feedback tattile migliore, per un’esperienza di digitazione simile a quella su desktop, più reattiva e confortevole.

La piena connettività è vitale quando si vuole ottenere il massimo dell’efficienza. Oltre al Wi-Fi 5 a doppia banda e al Bluethooth 5.0 per connessioni di rete fluide, Asus Chromebook C204 offre due versatili porte USB Type-C – con supporto per display e alimentazione – insieme a due porte USB 3.1 Type-A e un lettore di schede microSD.