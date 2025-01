Nasce Fastweb + Vodafone, Swisscom completa l’acquisizione

Nel panorama delle telecomunicazioni italiane si profila un cambiamento epocale con l’ufficializzazione della completa acquisizione di Vodafone Italia da parte del Gruppo elvetico Swisscom. Questo significa l’inizio di un nuovo capitolo per il mercato italiano, con la nascita di un potente operatore convergente noto come Fastweb + Vodafone.

“L’integrazione di infrastrutture fisse e mobili di alta qualità nonché delle competenze ed asset complementari di Fastweb e Vodafone darà vita ad un operatore convergente leader del mercato italiano”, afferma il comunicato stampa.

La fusione di queste due grandi realtà comporterà benefici significativi per tutti gli stakeholder. Grazie alle economie di scala e alle sinergie previste di circa €600 milioni l’anno, Fastweb + Vodafone avrà la capacità finanziaria di continuare ad investire in infrastrutture ed innovazione, portando vantaggi sia per i consumatori che per le imprese in Italia.

“Fastweb + Vodafone sarà un’azienda basata su una cultura improntata all’inclusione e trasparenza, al cui centro ci saranno le persone, la loro esperienza e competenza”, commenta Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone.

La nuova entità unisce le forze di Fastweb, leader nella connettività fissa, con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili, creando un operatore infrastrutturato con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse. La copertura nazionale sia mobile che fissa, con il 50% in FTTH, dimostra l’enorme potenziale di questa unione.

“Sono molto soddisfatto della concretizzazione del closing perché rafforza l’intero Gruppo Swisscom. Il miglior posizionamento in Italia genererà valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder facendo aumentare i flussi di cassa e i dividendi in futuro”, sottolinea il CEO di Swisscom, Christoph Aeschlimann.

Con l’istituzione del nuovo Executive Committee e del corporate brand Fastweb + Vodafone, inizia ufficialmente il processo di integrazione tra le due società. I marchi già noti al pubblico, ossia Fastweb, Vodafone e ho., continueranno ad essere utilizzati a livello commerciale, garantendo continuità ai clienti.

Il nuovo Executive Committee, guidato da Walter Renna come CEO, è composto da professionisti esperti nei rispettivi settori, pronti a guidare Fastweb + Vodafone verso un futuro di successo e innovazione. La visione strategica dell’azienda punta a continuare gli investimenti in infrastrutture fisse e mobili, perseguendo un’innovazione tecnologica continua e ponendo al centro la qualità del servizio e l’esperienza del cliente.

La nascita di Fastweb + Vodafone rappresenta un passo importante per il settore delle telecomunicazioni in Italia, offrendo servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi e ponendosi come punto di riferimento per la transizione digitale di tutti i clienti.