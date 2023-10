Nasce il nuovo studio associato “Fernando & Rafael” Architecture and Design

“Fernando & Rafael” Architettura e Design rappresenta una collaborazione di prestigio tra i rinomati architetti Fernando Cesar Mosca (Milano) e Rafael Abbasov, (Baku – Azerbaijan). Questa partnership si fonda su una storica amicizia tra l’Azerbaijan e l’Italia, basata sull’aspirazione condivisa di sfruttare in modo efficace la professionalità e l’esperienza di due architetti provenienti da contesti culturali apparentemente distanti. Il loro obiettivo comune è arricchire il mondo dell’architettura.

Il nuovo studio di architettura, Fernando & Rafael Architecture and Design Company, è composto dall’architetto azero Rafael Abbasov, già noto per la sua affermata azienda di design locale e internazionale “Era Design”, con sede a Baku, e dall’architetto italiano Fernando Cesar Mosca, celebre per la sua raffinata abilità nel bilanciare con precisione il minimalismo con l’integrazione armoniosa di materiali all’avanguardia, altamente tecnologici e elementi tradizionali. Questo equilibrio formale è ulteriormente enfatizzato attraverso l’abile utilizzo dell’illuminazione, conferendo un carattere intrinsecamente “spaziale” ai loro ambienti.

L’incontro tra Fernando e Rafael rappresenta una convergenza di due culture distinte, italiana e azera, che si uniscono per fondere le loro approcci di design unici, entrambi basati su attributi divergenti ma guidati dalla comune ricerca dell’eccellenza e da una profonda passione per la loro arte. Questo impegno si manifesta nella loro attenta attenzione ai dettagli, nella loro esplorazione dei materiali, nel rigoroso processo di ideazione e nella stretta collaborazione con artigiani esperti capaci di portare in vita le loro creazioni.

Il primo incontro tra questi due architetti risale al 2019, e sin dall’inizio è emersa una sintonia armoniosa, evidente già nei loro primi incontri a Milano.

Rafael Abbasov, riflettendo sulla loro partnership, ha dichiarato: “Sono sempre stato affascinato dalla ricchezza del patrimonio architettonico italiano. L’Italia è un paese a cui mi sento profondamente affine, e ho avuto la fortuna di visitarlo in numerose occasioni mentre partecipavo a conferenze internazionali di architettura. Attraverso queste esperienze, ho acquisito conoscenze e un profondo rispetto per i suoi architetti.”

L’incontro tra Fernando e Rafael è la combinazione di due Culture, Italiana e Azera, incontro che crea la fusione di due Identità e modalità progettuali fondate su caratteristiche diverse che però hanno come obiettivo comune la ricerca dell’eccellenza e la passione per il mestiere, che si esprime nella cura del dettaglio, la ricerca nei materiali, il lavoro meticoloso nella preparazione delle idee, la collaborazione con abili artigiani capaci di materializzare al meglio i progetti.

Fernando Mosca – Studio a Milano – proviene da una formazione di mestiere radicata nell’impronta intuitiva ed evolutiva del retail design, un fil rouge che caratterizza tutto il suo percorso. Rafael Abbasov – Studio “Era Design” di Baku – proviene da una cultura progettuale fondata sulla conoscenza e pratica dei canoni classici, diluiti in un concetto di contemporaneità e ricchezza sia di materie sia di effetti spaziali.

“Sono stato il primo architetto del mio paese a creare una società di architettura con respiro internazionale con doppia sede in Italia e Azerbaijan, “Fernando & Rafael“- dichiara l’Architetto Rafael Abbasov. “Fernando ed io siamo architetti che amano le innovazioni, abbiamo creato questa società con l’obiettivo di applicare con successo la ricca esperienza di un architetto formatosi in Italia nei progetti che realizzeremo in Azerbaijan. Crediamo che questa cooperazione avrà successo e porterà reciproco beneficio ai nostri paesi, aiutandoli a raggiungere grandi risultati“.

L’Architetto Fernando Mosca sottolinea che una cooperazione di successo si basa sempre su relazioni amichevoli tra i popoli e legami storici e culturali. “È un grande onore collaborare con un architetto di talento come Rafael Abbasov e firmare con lui progetti che mirino all’innovazione e all’arricchimento dei contesti – spiega Fernando Mosca – È positivo che in Azerbaijan si attribuisca tanta importanza al settore dell’architettura. Ci sforzeremo di lavorare costantemente per l’eccellenza in tutti i progetti che svilupperemo. La nostra nuova società rafforza la nostra amicizia, ci unisce strettamente nella cura creativa e ci motiva a fare grandi cose“.