Nel 2023 500e è leader nel mercato delle city car elettriche in Europa

Nel 2023 Fiat 500e conferma la propria leadership europea con risultati di rilievo. Il successo del gioiello elettrico di Fiat è confermato dai brillanti risultati di vendita: dal suo lancio nel 2020, la 500e è stata la city car elettrica più venduta in Europa e la vettura elettrica più venduta del Gruppo Stellantis.

Lo scorso anno la 500e è stata numero 1 in Europa nel segmento A+B BEV con una quota di mercato del 14,7%, aumentata di 0,3 p.p. rispetto al 2022, nonostante il calo del segmento -5%. Inoltre, si è classificata prima in Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria; seconda in Francia e quarta in Portogallo e Polonia.

In Europa, la Fiat 500e ha venduto quasi 65.000 unità.

Guardando al mercato totale dei BEV, in un contesto di crescente attenzione alle tematiche ambientali, nel 2023 la 500e si è piazzata sul podio in Italia e Germania e al quarto posto in Francia e Spagna. Considerando il mercato dei BEV nei 10 maggiori mercati europei, la Fiat 500e si è classificata al quarto posto.

Progettata e prodotta a Torino, la 500e è il simbolo della creatività italiana e sta conquistando gli estimatori del Made in Italy in tutto il mondo. Il suo successo è testimoniato anche dai 42 premi internazionali, che ne fanno il modello FIAT più premiato di sempre.

L’anno scorso, la famiglia Fiat 500e si è ampliata ulteriormente con una sorella minore, la Topolino, e una sorella maggiore, la nuova 600e, per completare l’offerta elettrica del Marchio e continuare ad aprire la strada all’elettrificazione.