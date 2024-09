Nelly Furtado torna sulle scene con il suo nuovo album “7”

Nelly Furtado ha fatto il suo ritorno trionfale nella scena musicale con il lancio del suo nuovo album intitolato “7”. Questo lavoro rappresenta il culmine di 4 anni di ‘riscoperta artistica’ e promette di conquistare i cuori dei suoi fan di sempre e di una nuova generazione.

Scritto e co-prodotto da Nelly Furtado stessa, il nuovo album è una raccolta di musica pop che esprime libertà e celebrazione secondo il punto di vista di una “donna adulta che vive senza vergogna o scuse”. Inspirata da una “rivoluzione interiore”, l’artista continua a elevare la musica pop verso nuovi livelli.

Con 14 tracce che spaziano tra stili e influenze diverse, l’orecchio impeccabile della Furtado per la fusione musicale si fa sentire in “7”. Collaborando con artisti e musicisti di talento come Tove Lo, SG Lewis, Bomba Estéreo e molti altri, l’energia vulcanica dell’artista ha guidato tanto le sessioni in studio quanto la creazione di brani originali e ispirati.

Nelly Furtado racconta: “Sono riuscita a formare intorno a me una comunità di artisti e creativi che mi hanno sostenuto: è stato uno spazio sicuro e collaborativo per creare arte e dare sfogo alle mie emozioni in modo prolifico”.

Con brani come “Showstopper”, “Honesty”, e “Love Bites”, l’album “7” promette di sorprendere e coinvolgere gli ascoltatori, regalando un viaggio emozionale attraverso la musica e le storie raccontate dalla voce unica di Nelly Furtado.

L’icona del pop di inizio millennio, Nelly Furtado ha raggiunto un nuovo apice con questo album, coinvolgendo anche i giovani della Gen Z che stanno riscoprendo le sue hit multiplatino e condividendole sui social. Una vera e propria pietra miliare della musica pop, l’artista ha venduto oltre 35 milioni di copie in tutto il mondo, accumulando più di 20 miliardi di stream.