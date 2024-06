Netgear amplia la sua linea di router con Nighthawk RS300

NETGEAR ha ampliato le sue linee di router stand-alone WiFi 7 con il nuovo Nighthawk RS300.

WiFi 7 sblocca velocità 2,4 volte più veloci rispetto a WiFi 6, offre bassa latenza e gestisce meglio le interferenze WiFi per consentire alle famiglie di godere senza interruzioni di streaming 4K/8K di nuova generazione, videoconferenze, giochi e altro ancora. Dalla presentazione delle prime offerte WiFi 7 di NETGEAR – come il router Nighthawk RS700 – le velocità internet multi-gig sono diventate più accessibili, le esigenze di lavoro da casa sono rimaste stabili e sono stati introdotti più dispositivi come visori AR/VR o piattaforme focalizzate sull’IA come CoPilot+ che richiedono latenza sempre minore e maggiore capacità.

Il suo nuovo corpo elegante e il design brevettato dell’antenna interna omnidirezionale migliorano la copertura e spingono i segnali alla massima portata, fornendo fino a 230 metri quadrati di copertura WiFi per un massimo di 100 dispositivi.

Tutti in casa possono accedere alle ultime velocità internet multi-gig con la porta internet da 2,5 Gig, e le ulteriori porte LAN da 2,5Gig e due da 1Gig possono essere utilizzate per connessioni cablate veloci per dispositivi intolleranti alla latenza, come un PC da gioco o una console.

Alimentati da protocolli di crittografia all’avanguardia e meccanismi avanzati di rilevamento delle minacce, i router NETGEAR rappresentano la prima linea di difesa contro le minacce informatiche in evoluzione e includono funzionalità di sicurezza come aggiornamenti automatici del firmware, supporto VPN, sicurezza WPA3 all’avanguardia, controllo degli accessi e opzioni di rete WiFi per ospiti.