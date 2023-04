NETGEAR presenta l’adattatore USB 3.0 WiFi 6E Nighthawk

NETGEAR, ha presentato il suo adattatore USB 3.0 WiFi 6E Nighthawk AXE3000(A8000). Il nuovo adattatore consente di aggiornare i PC notebook e desktop e di godere della massima velocità WiFi disponibile. Un prodotto innovativo, il primo con porta USB 3.0, che permette agli utenti di accedere e apprezzare la potenza, la velocità e le prestazioni del WiFi 6E.

Con NETGEAR Nighthawk A8000, è possibile aumentare la velocità e migliorare la qualità della connessione WiFi senza dover sostituire il proprio PC. Questo adattatore è dotato di una porta USB ed è unico nel suo genere, il che significa che offre una connessione più veloce e affidabile alla rete WiFi domestica. A8000 è progettato per offrire la massima velocità WiFi agli utenti quando utilizzato insieme ai router WiFi 6E e ai sistemi mesh premium dell’azienda, tra cui Orbi serie 960, Nighthawk RAXE300 e RAXE500. Si tratta di un modo semplice e vantaggioso per essere sempre al passo con le ultime specifiche tecnologiche in fatto di connettività.

Nighthawk A8000 di NETGEAR aggiorna istantaneamente i PC alle massime velocità di Internet, supportando tutte e tre le bande WiFi: rileva automaticamente la banda WiFi corretta (2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz) offrendo velocità fino a 1,2 Gbps così da offrire agli utenti un WiFi incredibilmente veloce ovunque si trovino. Basta collegare l’adattatore alla porta USB 3.0 di un computer e godere di un trasferimento dati efficiente, giochi in real time e streaming HD veloce a casa o in viaggio. Il design dell’antenna ad alta efficienza, estendibile per una maggiore ricezione, garantisce copertura omnidirezionale e latenza per tutte e tre le bande WiFi. La base compatta rende l’adattatore facile da installare per trovare il segnale più forte possibile.

L’adattatore WiFi 6E Nighthawk A8000 sarà disponibile da inizio maggio direttamente sullo store ufficiale Netgear e su Amazon. Prezzo consigliato al pubblico: 99.99€