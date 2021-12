NIKKOR Z 28-75mm: il nuovo zoom altamente versatile di Nikon

Nital S.p.A. presenta un nuovo zoom grandangolare/mediotele a pieno formato per fotocamere mirrorless Nikon Z, il NIKKOR Z 28-75mm f/2.8.

Questa nuova lente vanta una versatile portata dello zoom (da grandangolo a mediotele), un’eccellente luminosità costante e una messa a fuoco decisamente selettiva. Dalla street photography ai paesaggi, sino ai ritratti, il NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 è perfetto per gli utenti Nikon Z che desiderano il meglio per le loro abilità creative.

Grazie a una struttura leggera e a una costruzione ottica avanzata, il NIKKOR Z 28‑75mm f/2.8 consente di acquisire immagini superbe di tutto ciò che, intorno a noi, ci ispira. La versatile portata dello zoom copre una ottima gamma di lunghezze focali, mentre l’ampia apertura costante del diaframma f/2.8 consente grande libertà creativa: permette di catturare con facilità l’atmosfera di situazioni scarsamente illuminate, esplorare il potenziale creativo di una profondità di campo selettiva e anche scattare con tempi di posa veloci in situazioni di scarsa illuminazione, bloccando il movimento senza sacrificare la luminosità.

L’obiettivo NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 consente di mettere a fuoco in modo rapido e selettivo il soggetto anche durante le riprese ravvicinate e di ottenere un bellissimo effetto bokeh, per ritratti di altissimo livello. Questa nuova lente NIKKOR Z a pieno formato è ideale anche per le riprese video, grazie alla portata dello zoom che è in grado di coprire diverse situazioni di ripresa, con ridotta variazione focus breathing.

Nikon ha dichiarato: “Gli obiettivi con un’apertura massima di f/2.8 sono stati sviluppati tradizionalmente per i professionisti ma, grazie ai vantaggi ottici dell’innesto a baionetta Z‑Mount, siamo in grado di offrire l’obiettivo NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a un prezzo popolare. Ci entusiasma sapere che, con questo nuovo prodotto, ancora più fotografi porteranno le loro abilità a un livello superiore, sfruttando le potenzialità artistiche che un obiettivo a luminosità costante come questo può offrire”.