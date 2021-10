Nikkor Z cresce la gamma con il nuovo Nikkor Z DX 18-140mm

Nikon presenta NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR, che offre eccezionale qualità dell’immagine e versatilità in ogni situazione di ripresa.

Ideale compagno di viaggio fotografico, questo nuovo obiettivo NIKKOR Z DX offre prestazioni di alto livello sia durante le riprese a distanza sia in quelle ravvicinate e ciò comporta che può essere utilizzato in qualsiasi contesto fotografico, dai paesaggi ai ritratti.

Suggerito anche per chi ha sempre utilizzato la fotografia con smartphone, vista la sua semplicità d’uso, il nuovo NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR elimina la necessità di un’attrezzatura pesante. Infatti, pesando solo 315 g e offrendo un’ampia gamma di lunghezze focali (da 18mm a 140mm), è facilmente trasportabile ovunque e garantisce, allo stesso tempo, la versatilità necessaria per ogni situazione fotografica, incluso quando si è in viaggio.

Il sistema incorporato di stabilizzazione ottica VR contrasta il movimento della mano o della fotocamera, consentendo di scattare con un tempo di posa fino a 5 stop più lento. Ciò determina immagini nitide e ferme anche in condizioni di scarsa illuminazione, che si tratti di scatti di interni d’atmosfera o di riprese di paesaggi urbani notturni.

Il NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR supporta inoltre la registrazione di video nitidi e fluidi, raggiungendo lo stato di obiettivo “con cui si può fare qualsiasi cosa”. L’autofocus è veloce e si esegue brillantemente con la funzione AF con rilevamento occhi della fotocamera Z, per mantenere la messa a fuoco dove serve. Ciò si traduce in bellissime sequenze fotografiche e video di viaggi e avventure.

Progettato per essere utilizzato anche in outdoor, il nuovo obiettivo NIKKOR Z DX include una protezione efficace contro polvere e gocce d’acqua e, pertanto, può essere utilizzato nella maggior parte degli ambienti.

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR, il compagno di viaggio perfetto:

Versatile obiettivo zoom in formato DX con ottica di qualità

Costruzione compatta e leggera, perfetto anche per foto in movimento

Potente obiettivo zoom 7,8x, per avvicinarti più che mai al soggetto

Incredibile distanza minima di messa a fuoco di soli 20cm su lunghezze focali ampie

La funzione di stabilizzazione Ottica VR consente di riprendere con un tempo di posa fino a 5 stop più lento senza movimento della fotocamera.

Meccanismo diaframma elettromagnetico, che utilizza i segnali dalla fotocamera per un controllo dell’apertura ancora più preciso e un controllo dell’esposizione costantemente stabile

Eccezionale per video e fotografie, grazie ai controlli di facile utilizzo

Sigillato per assicurare la protezione da polvere e gocce d’acqua

L’obiettivo NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR sarà disponibile a partire da novembre.