NIKON presenta il NUOVO NIKKOR Z 17-28 f/2.8

Nital S.p.A. presenta il NIKKOR Z 17-28mm f/2.8, lo zoom grandangolare mirrorless a pieno formato più leggero attualmente disponibile in commercio. Ideale per i viaggi, gli eventi e le narrazioni creative, questo luminoso e leggero obiettivo ultra-grandangolare zoom è realizzato per consentire a fotografi e videomaker di ampliare la propria creatività.

Che siano paesaggi naturali o vedute urbane, primi piani o riprese “street”, foto di architettura o di interni, il nuovo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 è l’obiettivo perfetto con cui raccontare storie da un punto di vista davvero esclusivo. La gamma di lunghezze focali offerte da questa nuova ottica NIKKOR Z consente a fotografi e videomaker di realizzare riprese grandangolari omnicomprensive o di giocare con proporzioni e prospettive esasperate, andando addirittura a creare un senso di spazio durante la ripresa di interviste in ambienti ristretti.

Concepito per offrire una fotografia grandangolare creativa, l’obiettivo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 è versatile e facile da usare. L’apertura costante f/2.8 è ideale per le riprese con qualsiasi tipo di luce o per lavorare con i tempi di posa. Inoltre, l’obiettivo consente di ottenere un bellissimo effetto bokeh con le riprese alla massima apertura. Coloro che desiderano scattare primi piani ultra-grandangolari di forte impatto potranno sfruttare la distanza minima di messa a fuoco di soli 19cm, che consente di ottenere risultati nitidi e chiari durante le riprese a distanza ravvicinata. Inoltre, l’ampio anello zoom dell’obiettivo garantisce una comoda maneggevolezza e un’inquadratura stabile. In più, l’AF reattivo di Nikon mette a fuoco rapidamente i soggetti, a prescindere che siano posizionati in primo piano o sullo sfondo.

Nikon ha dichiarato: “Se viaggi, riprendi eventi o semplicemente ami raccontare storie, l’obiettivo NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 ti mette a portata di mano composizioni interessanti e prospettive decise. Questo obiettivo ultra-grandangolare zoom è stato realizzato per essere lasciato innestato alla fotocamera e per accompagnarti ovunque mentre cerchi nuovi spunti di ispirazione o torni a visitare luoghi familiari, per acquisirli da angolazioni nuove e incisive”.