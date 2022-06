Nikon PROSTAFF P7 e P3: pronti per ogni avventura

Nital ha presentato due nuove serie Nikon PROSTAFF, la P7 e la P3, perfette per il birdwatching e l’osservazione naturalistica in generale.

La serie PROSTAFF P7 offre agli utenti una visione eccellente a elevato contrasto e la PROSTAFF P3, più piccola ma altrettanto prestante e robusta, è estremamente facile da utilizzare, il che ne fa la scelta ideale per gli utenti alle prime armi.

Seguendo la scia dell’apprezzatissima gamma PROSTAFF 7S, i binocoli PROSTAFF P7 offrono prestazioni ottiche di gran lunga superiori alle aspettative, restituendo immagini brillanti e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questi nuovi prodotti vantano anche un sistema di blocco delle diottrie che garantisce una correzione della visione estremamente affidabile.

I binocoli PROSTAFF P3, invece, continuano il successo dell’apprezzata serie PROSTAFF 3S, offrendo agli utenti la miglior strada per accedere alle ottiche di qualità. Grazie al rivestimento multistrato applicato alle lenti e a un rivestimento dei prismi in lega d’argento altamente riflettente, infatti, i PROSTAFF P3 restituiscono sempre un’immagine brillante e luminosa.

Entrambe le serie si caratterizzano per una struttura compatta che agevola la presa comoda e per l’ampio campo visivo apparente, che facilita l’individuazione e l’inseguimento dei soggetti che si muovono rapidamente o in modo irregolare. Inoltre, i nuovi binocoli PROSTAFF P7 e P3 sono impermeabili e, dunque, pronti per ogni avventura.

Nikon ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire due nuove serie PROSTAFF, una per l’hobbista avanzato e una per chi si avvicina al mondo dei binocoli per la prima volta. Tutti i nuovi modelli P7 e P3 sono compatti, leggeri e resistenti, così da poter essere facilmente messi in borsa o appesi al collo senza preoccupazioni. Inoltre, grazie all’ampia offerta che prevede quattro “tagli” per ogni serie, è facile trovare l’ingrandimento e il diametro della lente perfetti per le proprie esigenze”.

Le due nuove serie PROSTAFF P7 e P3 saranno disponibili da inizio luglio a partire da 259 euro (per la gamma P7) e da 195 euro (per la gamma P3).