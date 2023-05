NIKON Z 8: alte prestazioni a dimensioni contenute

Nital S.p.A. ha annunciato il lancio della nuova Nikon Z 8, la mirrorless professionale che arricchisce la gamma di fotocamere serie Z di casa Nikon. Con la funzionalità del modello Z 9, ma con un corpo macchina più leggero e compatto, la Z 8 offre un’incredibile flessibilità per supportare la massima creatività dei fotografi e videomaker.

La Nikon Z 8 segue le orme dell’ammiraglia Z 9 e continua la tradizione del celebre modello D850. Con un peso di soli 910 grammi, il corpo macchina della Z 8 è il 30% più piccolo della Z 9 e il 15% più piccolo della reflex Nikon D850. Questa mirrorless ibrida è perfetta per le riprese a mano libera e si adatta perfettamente alle configurazioni con la maggior parte dei stabilizzatori gimbal.

Dotata del sensore CMOS stacked e del processore Nikon EXPEED 7 della Z 9, la Nikon Z 8 offre un’eccezionale qualità dell’immagine, grazie alla risoluzione di 45,7 megapixel e alla capacità di registrare immagini e video nativi in 8.3K. La Z 8 offre un’ampia gamma di frame rate e codec, tra cui il formato RAW per video fino a 8.3K/60p o 4.1K/120p, permettendo ai fotografi e videomaker di esprimere al massimo la loro creatività. Inoltre, è possibile scattare fino a 120 fps e acquisire immagini HEIF a 10 bit e video HLG a 10 bit, rendendola ideale per i creatori di contenuti HDR.

La Nikon Z 8 è anche la prima fotocamera mirrorless Nikon con due porte USB-C, che consentono un rapido trasferimento dei file durante la ricarica. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di obiettivi NIKKOR Z per ogni esigenza e budget, oltre a numerosi accessori di terze parti, come gimbal e microfoni.