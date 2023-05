Nissan e l’Università di Napoli insieme per la mobilità sostenibile e le nuove tecnologie

Nissan ha stretto una partnership con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per promuovere l’interesse dei giovani verso il settore Automotive e le nuove tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa.

La collaborazione tra Nissan e il DIETI ha l’obiettivo di individuare professionisti altamente specializzati nell’ingegneria, favorendo la cooperazione diretta tra l’università e l’industria automobilistica. A tal fine, Nissan ha concordato con il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica un percorso che si sviluppa attraverso diverse fasi: dalla formazione in aula tramite un seminario sulla mobilità elettrica sostenibile, sicura e connessa, alla sperimentazione su strada e in laboratorio delle tecnologie con il test drive dei crossover elettrificati Nissan, alla ricerca attraverso una borsa di studio sulla ricarica statica ad induzione per le vetture elettriche, fino all’inserimento nel mondo del lavoro con due stage per neolaureati presso Nissan Italia nel settore tecnico e commerciale.

L’iniziativa è stata inaugurata il 5 maggio con il Seminario “La mobilità del futuro”, organizzato da Nissan in collaborazione con il DIETI, che si è tenuto presso l’Aula Seminari del DIETI a Napoli. All’evento hanno partecipato oltre 100 studenti e docenti di diversi corsi di Ingegneria. Durante il seminario, Nissan ha dedicato ampio spazio all’elettrificazione e alle tecnologie intelligenti per una mobilità sostenibile, in linea con la sua visione aziendale Ambition 2030 per un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.

Inoltre, i ricercatori del DIETI e gli studenti, diretti dai ricercatori, avranno la possibilità di effettuare test di laboratorio e test drive di Nissan Ariya, il Crossover Coupé 100% elettrico, e Qashqai e-Power, l’elettrico senza spina esclusivo Nissan, che saranno concessi in comodato d’uso gratuito per un mese, per sperimentare le tecnologie più innovative disponibili sulle vetture Nissan.

Infine, un laureando o una laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica del DIETI, che avrà effettuato un percorso di studio e di ricerca sulla ricarica statica ad induzione per le vetture elettriche e che concluderà il ciclo di studi tra ottobre 2023 e giugno 2024, avrà la possibilità di accedere ad una borsa di studio del valore di 1.200€ offerta da Nissan.