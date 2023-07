Nuova Fiat 600e: ecco il Suv elettrico di segmento B

FIAT continua a essere leader nella mobilità urbana sostenibile e presenta la Nuova Fiat 600e, un’aggiunta straordinaria alla gamma del marchio Fiat che segna il suo ritorno nel segmento B. La vettura prende tutto ciò che i clienti amano del segmento B e lo migliora da ogni punto di vista: offre più spazio, maggiore autonomia e una sensazione di Dolce Vita amplificata.

Rispetto alla Nuova 500, la Fiat 600e presenta una sezione anteriore dalle linee più nitide e decise, un nuovo badge 600 cromato sia sul frontale che sulle fiancate, e nuovi fari a LED. Il design esterno, raffinato ma dinamico, è enfatizzato da cerchi più grandi (fino a 18 pollici con un diametro di 690 mm), minigonne e passaruota neri. Lo stile italiano tipico è rappresentato anche dalla bandiera italiana sul paraurti posteriore. Diversi elementi eleganti sottolineano le linee esterne, come dettagli in nero lucido, finiture cromate ed elementi luminosi nei fanali posteriori.

All’interno, la Nuova Fiat 600e incarna perfettamente la Dolce Vita italiana e l’anima pop del marchio, grazie a numerose caratteristiche pensate per offrire il massimo comfort possibile. In particolare, la nuova Fiat 600e è la prima vettura compatta a offrire la funzione di cromoterapia. I clienti possono selezionare fino a 8 diverse tonalità di colore sia per la luce d’ambiente sia per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti selezionabili, per un’esperienza di immersione cromatica senza precedenti.

Per quanto riguarda il comfort e la connettività, la Nuova Fiat 600e vanta numerose funzionalità che renderanno ogni viaggio più piacevole e divertente. Il portellone posteriore è dotato di apertura automatica, un vero vantaggio per chi ha sempre le mani occupate. La vettura è inoltre equipaggiata con climatizzatore, sensori crepuscolari e sensori pioggia. Tra le altre caratteristiche, troviamo un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio completamente personalizzabile da 10,25 pollici con navigatore, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7 pollici e servizi connessi. Per supportare ulteriormente i clienti, la Fiat 600e offre i servizi Uconnect, tra cui i comandi vocali per interagire con il sistema di navigazione di bordo e il sistema Tom Tom, le cui mappe si aggiornano automaticamente e sono in grado di mostrare tutte le stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso e fornire informazioni in tempo reale sui parcheggi liberi nelle vicinanze delle strade pubbliche.

Fiat 600e vanta eccellenti prestazioni elettriche. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un’autonomia dichiarata superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, rendendo la nuova Fiat 600e il veicolo ideale sia per un uso quotidiano in città che per le gite fuori porta durante il weekend.

Per ottimizzare i tempi di ricarica, la nuova 600e è dotata di un sistema di ricarica rapida fino a 100 kW. Per raggiungere l’80% della carica, sono sufficienti meno di trenta minuti, il tempo di una breve pausa per un pasto veloce. Inoltre, è dotata di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che permette una ricarica completa in meno di 6 ore presso le stazioni di ricarica pubbliche.

Gli ordini per la Nuova Fiat 600e sono già disponibili e le prime consegne sono previste entro settembre 2023. I prezzi di listino sono di 35.950 euro per il modello 600e (RED) e di 40.950 euro per il modello 600e La Prima. Tuttavia, ci sono incentivi che possono ridurre il prezzo fino a 5.000 euro: oltre al contributo rottamazione Fiat di 1.000 euro, la soglia di ingresso scende a 29.950 euro.