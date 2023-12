Nuova Hyundai SANTA FE: rivoluzione stilistica

Debutta la quinta generazione di SANTA FE, radicalmente diversa dalle serie precedenti, con uno sviluppo incentrato su volumi squadrati e soluzioni intelligenti alla ricerca di un look distintivo e della massima praticità.

Nel concepire la Nuova SANTA FE, i designer di Hyundai hanno iniziato con volumi puri e linee squadrate per conferire un carattere unico alla quinta generazione del modello, ispirandosi ai fuoristrada degli anni ’90. L’obiettivo era creare un look che si distinguessse sul mercato, ottimizzando gli spazi interni e arricchendolo con soluzioni di comfort, tecnologia e sicurezza leader nella categoria.

La quinta generazione di SANTA FE è ricca di caratteristiche di comfort e praticità, molte delle quali rappresentano innovazioni assolute o funzionalità di prim’ordine. Un elemento distintivo è il Relaxation Seat della prima fila, che stabilisce un nuovo standard di comfort interno. Dotato di poggiagambe, il sedile può essere inclinato per garantire una posizione confortevole e una sensazione di “assenza di peso” per i passeggeri.

Gli interni completamente nuovi di SANTA FE riflettono il linguaggio stilistico degli esterni, con un focus su elementi orizzontali e verticali per creare un’estetica complessivamente coerente, riconoscibile, ma anche elegante e di alta qualità. In particolare, il design a forma di H caratterizza il cruscotto e le bocchette dell’aria, offrendo una sensazione di spaziosità e un carattere distintivo. Il display curvo panoramico ospita un cluster digitale da 12,3 pollici e un secondo schermo touch per il sistema di infotainment.

Il display del climatizzatore da 6,6 pollici semplifica la regolazione delle impostazioni di riscaldamento e raffreddamento, offrendo un’esperienza più intuitiva agli utenti. Hyundai ha introdotto il primo vano portaoggetti bilaterale al mondo su questo modello, accessibile sia ai passeggeri anteriori sia a quelli posteriori, garantendo un comodo accesso ai propri effetti personali.

Lo specchietto centrale digitale rappresenta una svolta per la visibilità e la sicurezza, offrendo una visione chiara di ciò che accade dietro il veicolo e migliorando la visibilità notturna.

Hyundai ha adottato le più recenti tecnologie di ricarica, compreso un sistema wireless doppio ad alta velocità per gli smartphone e porte USB C in grado di erogare fino a 27W di potenza. Hyundai continua a innovare con la tecnologia over-the-air (OTA), garantendo che i sistemi del veicolo siano sempre aggiornati in modalità wireless, eliminando la necessità di recarsi presso un centro di assistenza Hyundai.

L’introduzione della Digital Key 2 consente l’accesso e l’avviamento del veicolo, nonché il controllo a distanza attraverso lo smartphone, offrendo un livello avanzato di comodità.

Infine, il Rear Occupant Alert (ROA) rappresenta una funzione di sicurezza fondamentale che ricorda al conducente la presenza di persone o oggetti sui sedili posteriori dopo lo spegnimento, riducendo il rischio di dimenticanze.

In Europa, la Nuova SANTA FE sarà disponibile con due powetrain dotati di tecnologia ibrida, uno full-hybrid e uno plug-in hybrid, entrambi basati sull’efficiente motore 1,6 T-GDI di Hyundai e con differenti livelli di potenza. Ulteriori dettagli sui powertrain saranno rivelati nelle prossime settimane.