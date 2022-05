Nuova Kia Niro: l’elettrificazione è alla portata di tutti

L’evoluzione della mobilità elettrificata vede l’arrivo sul mercato di una protagonista assoluta, la nuova Kia Niro, un prodotto pensato per chi vuole essere protagonista del passaggio immediato e semplice verso un futuro di mobilità sostenibile.

Nuova Niro è stata completamente riprogettata con il preciso obiettivo di imporsi nel competitivo segmento dei C-CUV (Crossover Utility Vehicle). Per distinguersi e affermarsi sulla crescente e agguerrita schiera di competitors europei, Kia ha puntato su una nuova interpretazione del concetto di crossover compatto dalle prerogative altamente eco-friendly per soddisfare al meglio tutte le esigenze degli automobilisti europei.

Il layout dell’abitacolo di new Niro è stato progettato per essere accogliente e intuitivo e per offrire un’esperienza di guida orientata alla massima funzionalità e comodità, con un’attenzione particolare al comfort acustico attraverso un isolamento aggiuntivo per annullare i rumori esterni, provenienti sia dal propulsore che dalla strada. Rispetto alla versione precedente, le dimensioni esterne del corpo vettura sono aumentate fino a 65 mm di lunghezza e 20 mm di passo, riscrivendo così i livelli di abitabilità interna. L’utilizzo di materiali sostenibili all’interno dell’abitacolo ha ridotto inoltre notevolmente l’impatto ambientale della vettura.

Fulcro di new Niro è la terza generazione dell’avanzata K-Platform di Kia, una struttura progettata ed elaborata per garantire la massima flessibilità, alte prestazioni e una sicurezza senza precedenti. La piattaforma K è strutturata per poter accogliere ciascuno dei tre propulsori elettrificati di new Niro ed ha consentito di aumentare notevolmente lo spazio interno per un’abitabilità ed una capacità di carico davvero rilevanti.

Lo spazio a disposizione dei passeggeri dei sedili anteriori è di 1.028 mm per la testa e 1.053 mm per le gambe, mentre sui sedili posteriori è di 1.005 mm per la testa nei modelli HEV e PHEV e 967 mm su Niro EV.

Disponibile nelle versioni ibrida elettrica (HEV), ibrida plug-in (PHEV) e 100% elettrica (EV), nuova Kia Niro offre la possibilità a chiunque di scegliere la migliore soluzione elettrificata, che risponda in modo puntuale, senza compromessi, alle proprie peculiari esigenze di mobilità. New Niro HEV e PHEV utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI di Kia riprogettato con l’introduzione di una serie di soluzioni tecnologiche innovative per massimizzare l’efficienza nei consumi.

Un importante ruolo nel miglioramento dell’efficienza è svolto dall’innovativo cambio automatico a doppia frizione di seconda generazione (6DCT). Il cambio è stato ottimizzato con la rimozione dell’ingranaggio della retromarcia che ora avviene esclusivamente ad opera del motore elettrico, consentendo di risparmiare 2,3 kg di peso e migliorando l’efficienza complessiva del carburante dello 0,62% sulle versioni ​​HEV e PHEV. Oltre ad eliminare le emissioni allo scarico durante le manovre di retromarcia, la trasmissione è ora più fluida ed offre un’esperienza di guida più piacevole. Gli interventi specifici attuati su nuova Niro PHEV includono una batteria più grande da 11,1 kWh, rispetto agli 8,9 kWh del modello precedente, che assicura un’autonomia di guida elettrica fino a 65 km (nel ciclo WLTP combinato, con ruote da 16 pollici), ideale per affrontare la maggior parte dei tragitti quotidiani. Migliorano anche le performance di guida in modalità elettrica per la versione PHEV aumentando le percorrenze senza bisogno dell’ausilio del propulsore termico, riducendo così ulteriormente le emissioni e risparmiando carburante. La versione di Niro PHEV presenta inoltre il primo radiatore a coefficiente di temperatura positivo (PTC) ad alto voltaggio da 5,5 kWh di Kia: grazie a questa trovata tecnologica anche, anche in condizioni ambientali molto fredde, la vettura utilizza l’energia elettrica della batteria per riscaldare l’abitacolo, limitando in questo modo l’attivazione del motore a combustione. Tutto questo è possibile grazie agli elementi in ceramica autoregolati del sistema che garantiscono così la funzione di riscaldamento dell’abitacolo in modalità EV.

New Niro EV offre un’incredibile autonomia a trazione completamente elettrica di 460 km con una potenza di 150 kW e ad una coppia di 255 Nm, per prestazioni brillanti in ogni condizione. La ricarica di Niro EV richiede solo 43 minuti per passare dal 10-80% in condizioni ottimali, utilizzando un caricabatterie rapido CC.

Per una guida più piacevole e reattiva, la nuova piattaforma di Niro si avvale di una sospensione a schema MacPherson sull’asse anteriore e di una sofisticata sospensione a quattro bracci multilink al retrotreno, mentre lo sterzo è stato calibrato per una migliore reattività, stabilità e comfort di marcia.

New Niro sarà ordinabile da giugno con consegne in Europa nel terzo trimestre del 2022.