Nuova Lancia Ypsilon protagonista al Rom-E 2024

Dal 4 al 6 ottobre, Lancia prenderà parte alla quarta edizione di Rom-E, il festival dedicato alle energie rinnovabili e alla mobilità smart, che animerà il centro di Roma con convegni, test drive, attività educative e incontri tra aziende, istituzioni e pubblico. Un appuntamento che, nel cuore della capitale, rappresenta un’occasione unica per esplorare le tematiche legate alla transizione ecologica e alla sostenibilità.

Rom-E 2024 è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, confermando la sua importanza nel panorama degli eventi dedicati alla salvaguardia ambientale. L’edizione precedente ha visto la partecipazione di oltre 30 brand e ha attratto più di 300.000 visitatori, numeri che sottolineano la crescente rilevanza di questo appuntamento per aziende e cittadini impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il festival aprirà le sue porte venerdì 4 ottobre con il convegno dal titolo “La transizione verso una sostenibilità accessibile e reale”, che si terrà presso la Casa del Cinema all’interno della splendida cornice di Villa Borghese. L’ingresso sarà libero a partire dalle ore 9:00, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a un dibattito cruciale per il futuro del nostro pianeta. Sabato e domenica, il programma si arricchirà con una serie di installazioni distribuite in diverse aree del centro cittadino, permettendo ai visitatori di immergersi nelle innovazioni della smart mobility.

Tra i protagonisti indiscussi dell’evento ci sarà la Nuova Lancia Ypsilon in versione full electric, con allestimento LX. La city car simbolo di eleganza e innovazione sarà esposta nello stand di Viale delle Magnolie a Villa Borghese e sarà disponibile per test drive con partenza da Piazza Bucarest, presso il Pincio. Questa sarà un’opportunità unica per provare su strada le eccezionali caratteristiche di maneggevolezza, efficienza e prestazioni che contraddistinguono la nuova Lancia Ypsilon, mentre si percorrono le storiche vie di Roma.