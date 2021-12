Nuova MG ZS EV negli MG STORE: design rinnovato e ancora più tecnologia.

Grazie al suo apprezzato design, all’elevato livello di sicurezza attestato dalle cinque stelle Euro NCAP totalizzate (primo SUV completamente elettrico del segmento B a riceverle), alla facilità d’uso e al prezzo accessibile, la MG ZS EV ha suscitato grande interesse fin dal suo lancio sul mercato europeo a fine 2019, raccogliendo il consenso di oltre 15.000 clienti nel suo primo anno di vendite e ha raggiunto le prime posizioni nel Regno Unito, in Norvegia, in Svezia, nei Paesi Bassi e in Francia.

Questi risultati estremamente positivi non hanno rallentato il lavoro degli ingegneri MG che dopo appena due anni dal lancio hanno sviluppato una versione completamente aggiornata della MG ZS EV che dispone di due batterie e viene offerta in due livelli di allestimento.

La nuova MG ZS EV che ha appena ricevuto dalla prestigiosa rivista Driving Electric il premio 2022 come migliore auto dell’anno e Best Value EV, è ora disponibile negli MG Store italiani in pronta consegna con prezzo di listino a partire da 33.490€ per la versione Comfort Standard Range.

A nove mesi dall’inizio delle attività in Italia MG Motor è orgogliosa di comunicare che la rete dei partner commerciali sta completando il suo assetto e conterà entro la fine dell’anno sul supporto di 40 concessionari e ben 70 punti vendita su tutto il territorio nazionale.

La nuova MG ZS EV ripensa il SUV urbano compatto in ogni suo dettaglio. Per catturare l’attenzione propone un frontale di nuova concezione privo della classica griglia. I nuovi fari “Silverstone” combinano 21 unità LED per un look decisamente moderno. Nel posteriore, le luci a LED “Phantom” sono state ridisegnate per conferire alla vettura un’espressione audace e distintiva. La presa per la ricarica è stata ridisegnata per facilitarne l’accesso con un coperchio a molla che si apre lateralmente per una migliore tenuta.

Nell’interno rinnovato e modernizzato, il cruscotto con finitura in fibra di carbonio e il touchscreen per il controllo del sistema di connettività MG iSMART catturano immediatamente l’attenzione. Notevole è anche la strumentazione dall’aspetto futuristico completamente digitale con display da 7 pollici che visualizza una varietà di informazioni. Tra le novità il caricabatterie wireless per il telefono, il bracciolo centrale per il passeggero posteriore, i vetri oscurati e il controllo del clima che include le bocchette posteriori e il filtro PM2.5.

Batteria per autonomia standard e estesa

Un importante passo in avanti nell’attuale MG ZS EV rispetto al precedente modello è la batteria. Il SUV è disponibile con una scelta di due varianti di batteria. La versione Long Range con una batteria da 70 kWh è disponibile fin dal lancio sul mercato, e offre un’autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell’attuale ZS EV con una batteria da 44,5 kWh. In una fase successiva, la ZS EV sarà offerta anche in versione Standard Range con una batteria da 50,3 kWh e 320 km (WLTP) di autonomia.

Le ruote anteriori della versione Long Range sono azionate da un motore elettrico che produce 115 kW (156 CV). Nella versione Standard Range, il motore elettrico è leggermente più potente con una potenza massima di 130 kW (177 CV). In entrambe le versioni, la coppia massima raggiunge i 280 Nm. La MG ZS EV offre quindi prestazioni interessanti, come l’accelerazione da 0-50 km/h in 3,6 secondi e da 0-100 km/h in 8,6 secondi.

Perfettamente a portata di mano, davanti al selettore del cambio nella console centrale, progettato per fornire il massimo comfort in tutte le condizioni di guida, ci sono tre pulsanti per selezionare la modalità di guida preferita – Eco, Normal o Sport – permettendo alla vettura di adattarsi perfettamente alle esigenze del conducente.

La versione Long Range è dotata di serie di un carica batterie di bordo trifase da 11 kW, che consente ai clienti di beneficiare di tempi di ricarica molto più brevi presso un punto di ricarica pubblico (CA). La nuova versione Standard Range, come il modello attualmente sul mercato, ha un caricabatterie di bordo da 6,6 kW. Tutte le versioni della nuova ZS EV sono adatte alla ricarica rapida (CC) con una capacità fino a 92 kW. In questo caso, ci vogliono solo 40 minuti per caricare la batteria dal 5% all’80%.

La nuova MG ZS EV è dotata di serie anche di un comodissimo sistema V2L (Vehicle-to-Load). Questo permette alla batteria di fornire energia a un sistema elettrico esterno. Il sistema V2L comprende un cavo di ricarica con una spina di tipo 2 da un lato che si inserisce nella presa di ricarica dell’auto, e una ciabatta con prese domestiche sull’altro lato. Il sistema V2L ha una capacità massima di carico fino a 2.500W, ed è particolarmente utile in situazioni in cui non è disponibile una presa elettrica. Semplicemente collegando la spina, la batteria della MG ZS EV può alimentare qualunque dispositivo elettrico, come una pompa ad aria, un bollitore, una e-bike, un computer, uno scooter elettrico e così via. Si può anche caricare un’altra auto elettrica, per esempio per aiutare un guidatore che rischi di rimanere a piedi con la batteria scarica.

La nuova MG ZS EV sarà offerta con due livelli di allestimento: Comfort e Luxury. Entrambi saranno disponibili con la batteria Standard o Long Range. Come per l’attuale ZS EV, il nuovo modello è caratterizzato da una dotazione di serie particolarmente generosa. L’allestimento Luxury combina tutte le caratteristiche della versione Comfort con equipaggiamenti aggiuntivi tra cui il sedile del guidatore regolabile elettricamente, tetto panoramico, telecamera di parcheggio a 360 gradi, rivestimenti in ecopelle, sei altoparlanti audio con effetto Sound 3D e ricarica wireless per il telefono. In termini di sicurezza, la versione Luxury aggiunge all’ampia lista di ADAS: Blind Spot Monitoring e Rear Traffic Alert.

Il sistema di connettività MG iSMART presenta funzioni aggiuntive come le informazioni sul traffico in tempo reale con previsione di distanza, sincronizzazione del viaggio e dell’agenda, controllo vocale, previsioni meteo, musica in streaming Amazon Prime e aggiornamento del firmware over-the-air. Queste ultime non sono disponibili nella versione meno estesa del sistema iSMART presente sull’allestimento Comfort.

La nuova MG ZS EV è disponibile negli store MG di tutta Italia con una scelta di cinque colori di carrozzeria: Dover White, Pebble Black, Diamond Red, Como Blue e Cosmic Silver. I prezzi di listino partono da € 33.490 per la batteria Standard Range. La ZS EV con batteria Long Range è disponibile a partire da € 37.990. Due i livelli di equipaggiamento Comfort e Luxury.