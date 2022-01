Nuova Range Rover: aperti gli ordini per l’ammiraglia SV e il modello plug-in Extended Range

L’intera gamma della lussuosa famiglia di New Range Rover è ora disponibile per gli ordini. Land Rover ha confermato i prezzi per gli avanzati modelli ibridi plug-in Extended-Range e l’esclusiva Range Rover SV, rivelando che i dati sulle prestazioni del propulsore elettrico plug-in sono addirittura migliori di quanto originariamente stimato.

I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) Extended-Range P510e e P440e offrono un’efficienza eccezionale, con emissioni di CO₂ a partire da 18 g/km e raggiungono i 113 km (70 miglia) di autonomia in modalità EV, superando le aspettative iniziali e offrendo ai clienti un’ampiezza di capacità ancora maggiore.

Al reveal mondiale dello scorso 26 ottobre, Land Rover aveva stimato un’autonomia EV di 100 km (62 miglia) ed emissioni di CO₂ inferiori a 30 g/km.

Fin dal suo lancio alla Royal Opera House di Londra, di fronte ai leader del mondo dell’arte, della cultura, degli affari e dello sport, Land Rover ha registrato una domanda senza precedenti della Nuova Range Rover, che ha confermato l’appeal globale dell’originale SUV di lusso. Più di 2 milioni di singole configurazioni sono già state eseguite sul sito Web globale di Land Rover, evidenziando l’appeal indiscusso nel mondo del SUV di lusso.

Oltre ai modelli ibridi plug-in Extended-Range, che combinano una guida quasi silenziosa esclusivamente elettrica e prestazioni senza sforzo con i propulsori P510e e P440e, la Nuova Range Rover è disponibile anche con una scelta di efficienti sei cilindri a benzina e diesel MHEV, oltre a un nuovissimo V8. I clienti possono scegliere interni a quattro, cinque e sette posti tra i modelli standard e a passo lungo. Una Range Rover all-electric – la prima Land Rover completamente elettrica – si unirà alla gamma nel 2024.

La Nuova Range Rover è disponibile nei modelli HSE e Autobiography, con un’esclusiva First Edition disponibile durante il primo anno di produzione. Sia la versione Standard (SWB) che quella a passo lungo (LWB) sono disponibili con cinque posti. In questa configurazione la Nuova Range Rover LWB offre naturalmente un maggiore comfort per i passeggeri della seconda fila di sedili.

L’esclusivo design del paraurti anteriore e della griglia a cinque barre identifica il nuovo modello di punta, insieme a un badge tondo SV inciso al laser sulle prese d’aria laterali, al badge tondo SV in ceramica bianca sul portellone ed ai cerchi direzionali in tre finiture da 23 pollici in opzione. I materiali esclusivi includono metalli placcati lucidi, ceramiche lisce, intricati mosaici intarsiati e morbida pelle quasi-anilina, oltre agli Ultrafabrics™ sostenibili, non in pelle.

La ceramica bianca liscia di Range Rover SV contrasta con i tappeti in mohair a pelo lungo e le opzioni in morbida pelle semi-anilina e quasi-anilina per i sedili ricamati e dalla forma esclusiva.

Per la prima volta, i clienti Special Vehicle Operations possono scegliere una Range Rover con un’alternativa ai rivestimenti in pelle, scegliendo l’opzione in materiale sostenibile Ultrafabrics™ con gli interni SV Intrepid. Il materiale Ultrafabrics, morbido al tatto e dall’aspetto tecnico, è applicato in un’esclusiva colorazione bicolore. Questo è completato dal tessuto Kvadrat Remix sugli schienali dei sedili e sui poggiatesta per creare la scelta materica più all’avanguardia ad oggi.

L’artigianato di Special Vehicle Operations si estende alle impiallacciature interne. Le ceramiche bianche lisce presentano un motivo a mosaico in rilievo applicato a mano, mentre sono offerti anche metallo anodizzato e legni sapientemente selezionati, tra cui intarsi a mosaico meticolosamente disposti o intarsi in metallo senza giunzioni. Questi elementi rendono evidente l’attenzione ai dettagli che è un segno distintivo dell’intera vettura. Anche la strumentazione digitale nel display configurabile del conducente presenta una grafica SV unica.

I temi di design SV Serenity e SV Intrepid, particolarmente curati, sono fondamentali per la personalizzazione della Nuova Range Rover SV. Tali temi possono essere specificati indipendentemente per gli esterni o gli interni, in combinazione con gli esterni o gli interni di Range Rover SV standard, o applicati come un unico tema all’intero veicolo. Le opzioni bicolore a contrasto degli interni dividono la sezione anteriore della cabina da quella posteriore.

La Range Rover SV è disponibile sia in versione standard che a passo lungo, inclusa, per la prima volta, una configurazione LWB a cinque posti. I potenti ed efficienti motori includono il nuovo raffinato V8 Twin Turbo benzina da 530 CV, l’ibrido plug-in Extended Range da 510 CV (solo SWB) e l’efficiente sei cilindri in linea diesel Ingenium D350. Il nuovo V8 è il 17% più efficiente nei consumi e produce 50 Nm di coppia in più rispetto al precedente V8 sovralimentato da 5,0 litri, spingendo la Nuova Range Rover SV a una velocità massima – aumentata – di 261 km/h.

I clienti della LWB hanno anche la possibilità di specificare la SV Signature Suite a quattro posti, che rappresenta l’apice degli interni SV. Il lussuoso design è incentrato su un’elegante consolle anteriore-posteriore che percorre l’intera lunghezza della cabina e ospita un Club Table azionato elettricamente, portabicchieri dispiegabili elettricamente e un frigorifero integrato con vetreria in cristallo Dartington con incisione SV.

Inoltre, i modelli Range Rover SV sono disponibili con schermi Rear Seat Entertainment da 13,1 pollici, i più grandi mai montati su una Range Rover e dalle dimensioni ottimali per il comfort. Inoltre, le cuffie Hi-Fi, progettate specificamente per Range Rover SV, offrono fedeltà e resa ottimale alle alte frequenze.

Nuova Range Rover offre una scelta di propulsori ibridi plug-in Extended con prezzi a partire da: euro 143.800. La Nuova Range Rover SV è disponibile con prezzi a partire da euro 190.300.