nuova smart #3: tutto pronto per il debutto italiano

Dopo il suo debutto sulle strade di Maiorca per il primo test drive europeo, la smart #3, primo SUV Coupé a marchio smart, è pronta per essere lanciata sul mercato in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria. Al lancio seguiranno altri mercati europei.

Con una lunghezza di 4.400 mm (+11 cm rispetto al modello #1), la smart #3 offre uno spazioso vano bagagli e comfort per i passeggeri posteriori. Il suo design sportivo e dinamico, con un’inclinazione decisa, la colloca nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma. Le curve atletiche, il potente ‘shark nose’ e la griglia a forma di A, insieme ai fari a LED sottili e ai cerchi da 19 pollici (o 20 pollici nella versione BRABUS), contribuiscono a conferirle un look distintivo. Il tetto panoramico a raggiera collega l’ambiente circostante con l’abitacolo, creando un’atmosfera accogliente e luminosa.

Le prestazioni della smart #3 rispecchiano la sua sportività: tutte le versioni, tranne la Pro (con batteria da 49 kWh), sono dotate di una batteria da 66 kWh, garantendo un’autonomia fino a 455 km e una potenza che varia dai 200 kW ai 315 kW della versione BRABUS. L’accelerazione varia da 5,8 a 3,7 secondi da 0 a 100 km/h, a seconda della versione. La capacità di ricarica raggiunge fino a 150 kW, consentendo di ricaricare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

La smart #3 è dotata di un software innovativo che offre un ecosistema completo e intuitivo per il guidatore, con funzioni come l’Highway Assistant (HWA) e l’Automatic Parking Assist (APA). È compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e può essere aggiornata over-the-air (OTA) per mantenere sempre aggiornate le funzionalità.

Oltre alle versioni BRABUS, 25th Anniversary Edition, Premium e Pro+, la smart #3 offre la versione Pro come opzione d’ingresso, con una batteria da 49 kWh, capacità di ricarica fino a 130 kW, autonomia fino a 325 km e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. La Pro presenta un quadro strumenti full HD da 9,2″ e un touch screen centrale full HD da 12,8″ per l’infotainment.

La smart #3 è ordinabile in Italia a partire dal 7 dicembre con prezzi a partire da 38.548 euro. Il lancio commerciale in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Austria è previsto alla fine di quest’anno, seguito da altri mercati europei all’inizio del 2024. La versione Pro sarà disponibile sia presso la rete di agenti sul territorio che online sul sito smart.