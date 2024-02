Nuova Toyota Yaris: più potente e tecnologica

L’ultima generazione della Yaris, compatta ibrida di Toyota, ha riscosso un grande successo fin dal suo lancio nel 2020 e ora è destinata a migliorare ulteriormente.

La nuova gamma si basa sui precedenti successi della Yaris, rafforzando il suo appeal in aree chiave e adottando nuove tecnologie per renderla una proposta ancora più credibile. Le prestazioni, la sicurezza e lo stile sono stati rivisti.

La nuova Yaris offre ai clienti l’opzione di un nuovo e più potente propulsore full hybrid electric, denominato “Hybrid 130”. Affiancandosi alla consolidata opzione di propulsione “Hybrid 115”, il nuovo “Hybrid 130” sfrutta i vantaggi della tecnologia ibrida Toyota di quinta generazione per offrire un’accelerazione più decisa.

Il cambiamento principale è l’introduzione di un nuovo transaxle ibrido con un motore-generatore elettrico più potente (la potenza passa da 59 kW a 62 kW), insieme a modifiche al software e all’hardware dell’unità di controllo della potenza (PCU). Il risultato è un aumento del 12% della potenza totale del sistema, da 116 CV/85 kW a 130 CV/96 kW. Non si tratta solo di potenza, ma anche di maggior spinta: la coppia massima del motore elettrico è aumentata del 30%, da 141 Nm a 185 Nm, disponibile nell’intero range di giri.

Questo si traduce in un’accelerazione più rapida, mezzo secondo in meno per coprire lo 0-100 km/h, ora sceso a 9,2 secondi. Allo stesso modo, le prestazioni sono più rapide in fase di sorpasso, con il passaggio 80-120 km/h coperto in 7,5 secondi.

A seconda della versione, la strumentazione di guida è dotata di un display digitale da 7 o 12,3 pollici. Entrambi hanno una grafica a colori ben definita e di facile lettura in tutte le condizioni di luce.

La versione da 12,3 pollici (allestimenti Lounge, GR SPORT e Premiere Edition) può essere personalizzata per soddisfare le preferenze del guidatore in termini di contenuto informativo e stile di presentazione. Sono disponibili 12 opzioni di visualizzazione, con display multi-informazioni a sinistra, al centro e a destra.

La nuova Yaris vede l’introduzione dell’ultimo sistema multimediale Toyota Smart Connect, progettato per un utilizzo più semplice e intuitivo con un’interfaccia veloce. Include l’accesso a un sistema di navigazione basato su cloud che aiuta a pianificare il viaggio in modo efficiente grazie a informazioni aggiornate su percorsi, traffico e ritardi.

Il rinnovamento digitale della Yaris comprende la nuova funzione Smart Digital Key, disponibile su Premiere e GR SPORT. Collegata all’applicazione MyT di Toyota, consente a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone. È stata progettata per garantire la massima comodità: è possibile bloccare, sbloccare o avviare il veicolo senza dover estrarre il telefono dalla borsa o dalla tasca.

È compatibile con i dispositivi Apple e Android e un anno di connessione è incluso nel prezzo di acquisto dell’auto. L’app MyT offre anche funzioni utili come il blocco e lo sblocco a distanza del veicolo, il funzionamento del climatizzatore per riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima di un viaggio e l’attivazione delle luci di emergenza per aiutare a individuare l’auto in un parcheggio affollato.