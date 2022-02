Nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid: la gamma FIAT è 100% elettrificata

FIAT presenta le nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid e completa l’elettrificazione della gamma. Il percorso è iniziato con la 500 Hybrid e Panda Hybrid, proseguito con la Nuova 500 e l’Ulysse con motorizzazione elettrica e oggi vede il lancio delle nuove 500X e Tipo con la nuova motorizzazione Hybrid 48 Volt. FIAT mantiene così la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello e compie un ulteriore passo lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile.

Coerentemente con il suo DNA, FIAT ha contribuito significativamente alla diffusione e alla conoscenza della tecnologia dell’ibrido, offrendo una soluzione tecnologica semplice, che non creasse barriere nell’utilizzo: da guidare come la “solita” auto con motore tradizionale. FIAT ha così diffuso la consapevolezza dei vantaggi e ha messo letteralmente questa tecnologia “nelle mani delle persone”, iniziando proprio dalle sue icone best seller in Europa tra le city car. 500 Hybrid e Panda Hybrid, vendute in oltre 200 mila unità ibride nel 2021, hanno reso FIAT uno dei principali player del mercato. 500X Hybrid e Tipo Hybrid sono un ulteriore importante tassello nel percorso del Brand che risponde alla domanda crescente di questa tecnologia nel segmento di riferimento e in quelli superiori (+30% nell’ultimo anno).

Il nuovo motore che equipaggia 500X Hybrid e Tipo Hybrid non è solo sostenibile per l’ambiente e accessibile per i bassi costi di gestione. In realtà, rappresenta anche lo stato dell’arte di una tecnologia che vuole essere innanzitutto semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, di un progresso che non ha bisogno di complicati libretti di istruzione per essere utilizzato in tutte le sue potenzialità. “We plug, You Play”, il claim lanciato dal brand FIAT durante il software day di Stellantis, trova dunque la sua applicazione pratica in questo propulsore che si mette al servizio della vita quotidiana dei clienti, per soddisfare le loro esigenze di mobilità senza inutili complessità.

Il segreto delle prestazioni di 500X Hybrid e Tipo Hybrid sta nella sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.

Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.

I benefici dell’alimentazione ibrida sui due nuovi modelli sono molteplici, a iniziare dalla partenza in modalità 100% elettrica, fluida, silenziosa e che non spreca benzina. Ugualmente la guida può proseguire in modalità totalmente elettrica, compatibilmente con la richiesta di potenza e la carica della batteria (e-launch). Inoltre, è possibile sfruttare la sola alimentazione elettrica per la funzione di e-creeping, utile per effettuare brevi e ripetuti spostamenti in avanti senza premere sull’acceleratore, come ad esempio in coda (e-queueing). Anche le operazioni di parcheggio si possono effettuare in modalità 100% elettrica, sia in prima che in retromarcia (e-parking). Inoltre, l’alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia sia in fase di frenata che di decelerazione.

I vantaggi di questa tecnologia sono immediati: meno emissioni e più rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento grazie alla fluidità del cambio automatico e alla prontezza di risposta dell’alimentazione elettrica, meno consumi. Queste caratteristiche rendono la nuova tecnologia che equipaggia 500X e Tipo, il miglior motore ibrido 48 Volt dei segmenti B e C, un “extra boost” per la vita di tutti i giorni, semplice da usare e in grado di soddisfare le esigenze di libertà di movimento per tutti.