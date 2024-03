Nuovo Folletto VG100+: molto più di un semplice lavavetro.

Vorwerk presenta Folletto Lavavetri Multisuperficie VG100+, che si va ad aggiungere all’ampia gamma di prodotti Vorwerk progettati per ottenere prestazioni di pulizia elevate in tempi brevi e con minore sforzo.

Questa volta, Folletto si presenta in versione compatta e maneggevole, con l’obiettivo di assicurare una pulizia efficiente e veloce su diverse superfici piane, tra cui vetri, vetrate, piastrelle, piani da cucina, tavoli, mobili da cucina e bagno, armadi e altro ancora. Il suo intervento mira a eliminare le macchie più ostinate senza lasciare tracce indesiderate.

Il nuovo dispositivo multisuperficie 3 in 1 Folletto VG100+ è leggero e incredibilmente maneggevole, combinando tre funzioni distinte – inumidire, pulire e asciugare – in un singolo passaggio, rivoluzionando così la routine delle pulizie domestiche.

Come il sistema di pulizia senza filo Folletto VK7s si prende cura di ogni pavimento, tappeto e arredo tessile della casa, Folletto VG100+ rivoluziona la pulizia di tutte le superfici piane. Con un motore da 18.000 giri/min. e una batteria a lunga durata (due batterie agli ioni di litio), il dispositivo garantisce almeno 30 minuti di autonomia di funzionamento con un tempo di ricarica di circa 6 ore.

Dotato di un display a LED e di due serbatoi per l’acqua – pulita e sporca -, l’obiettivo di Folletto Multisuperficie VG100+ è di assicurare una pulizia eccellente dovendo solo esercitare una leggera pressione costante e uniforme, senza quindi che le prestazioni del dispositivo dipendano dall’abilità del singolo utente. Una volta carico, inserito il panno in microfibra e riempito il primo serbatoio di acqua pulita con o senza detergente, sarà infatti sufficiente avviare il motore tramite un pulsante: il panno si impregnerà in 15/20 secondi e al passaggio lo sporco verrà così assorbito e trasportato nell’apposito contenitore.

Il nuovo Folletto VG100+ si rinnova anche nel design compatto e moderno, riprendendo i colori Vorwerk. Leggero e facile da utilizzare, si adatta a tutti, da destrorsi a mancini, grazie anche all’impugnatura ergonomica. Il dispositivo è inoltre dotato di un’unità di parcheggio che non solo facilita il fissaggio dei panni in microfibra, ma permette anche di appoggiarlo senza lasciare tracce d’acqua. Infine, viene inoltre offerta la possibilità di sostituire la lama tergicristallo in gomma (30 cm) quando usurata.

Il Folletto Multisuperficie VG100+ si presenta come il perfetto alleato dell’igiene domestica, riuscendo a coniugare le eccellenti prestazioni di pulizia con il rispetto dell’ambiente che passa attraverso la scelta di utilizzare plastica termoformata di alta qualità e riciclabile, nonché detergenti privi di solvente. In dotazione insieme al dispositivo, infatti, sono presenti quattro panni lavabili – due in microfibra e due in microfibra Soft -, un detergente GC100 da 200 ml e uno anticalcare DA100 da 200ml – sufficienti per circa 40 applicazioni a bottiglia. Disponibile a parte una prolunga telescopica che permette di raggiungere anche le superfici più in alto.

Il Folletto VG100+ Multisuperficie è disponibile a un prezzo di 330€.