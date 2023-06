Nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit: debutto a settembre sulla nuova 3008

In attesa, a settembre, del nuovo 3008, SUV fastback a propulsione elettrica, Peugeot ha rilasciato alcune informazioni sulla sua ultima innovazione: il Nuovo PEUGEOT panoramic i-Cockpit. Questo rivoluzionario design del cruscotto promette di cambiare radicalmente l’esperienza di guida.

Il Nuovo PEUGEOT panoramic i-Cockpit presenta un’architettura innovativa, con uno schermo panoramico posizionato nella parte superiore del cruscotto con un ancoraggio invisibile dalla cabina. Questa configurazione ottimizza l’accessibilità al touchscreen e la visibilità delle informazioni mostrate sullo schermo panoramico da 21 pollici.

La sezione centrale del cruscotto ospita gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tocco completamente personalizzabili che permettono un accesso rapido a 10 funzioni preferite dell’utente, come chiamare un numero di telefono, avviare la navigazione verso una destinazione frequente, sintonizzare la radio su una stazione preferita, impostare la temperatura ideale per il climatizzatore, e altro ancora.

La console centrale è spaziosa e priva di ingombri, ideale per aumentare lo spazio disponibile per riporre oggetti e per la ricarica wireless degli smartphone. Questo è stato reso possibile spostando il selettore del cambio automatico sul cruscotto, ora posizionato a destra del volante, accanto al pulsante di accensione/spegnimento dell’auto. Questa soluzione ergonomica consente un facile accesso alla gestione del cambio e l’avvio/spegnimento dell’auto con un unico gesto intuitivo.

Il volante, elemento fondamentale del PEUGEOT i-Cockpit, è stato completamente ridisegnato per offrire una sensazione di guida e un comfort ancora migliori. Pur mantenendo la sua compattezza, presenta un design più moderno: il cuscino centrale ridisegnato è più piccolo e “isolato” dalle razze del volante, creando un effetto flottante simile a quello dello schermo panoramico del cruscotto.

I comandi sul nuovo volante compatto sono dotati di feedback tattile, garantendo un’ergonomia ottimale per l’utente. Rilevano automaticamente le dita del conducente, ma eseguono il comando solo quando vengono premuti, evitando attivazioni indesiderate. Inoltre, il Nuovo PEUGEOT panoramic i-Cockpit presenta un nuovo devioluci sottile ed elegante posizionato dietro il volante.

Lo schermo panoramico da 21 pollici non è l’unico elemento che contribuisce alla spettacolarità del Nuovo PEUGEOT panoramic i-Cockpit. L’illuminazione ambientale, che si estende su tutta la larghezza del cruscotto e dei pannelli delle porte, esalta l’attrattiva e il carattere tecnologico.