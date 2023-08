Nuovo Toyota Land Cruiser: la tradizione continua

Il 1° agosto 1951 segna l’inizio della leggenda: la nascita del “Toyota BJ”, progenitore del celebre Land Cruiser, che ha conquistato gli appassionati di fuoristrada e viaggi avventurosi per oltre 70 anni. La nuova incarnazione di questa iconica serie è stata presentata da Toyota, il Nuovo Land Cruiser, un veicolo che continua a rappresentare l’eccellenza in termini di forza, affidabilità e capacità di affrontare anche le sfide più difficili.

La filosofia costruttiva “body-on-frame” è stata confermata in questa nuova generazione, in linea con il grande Land Cruiser 300, anche se quest’ultimo non sarà disponibile in Europa occidentale. La piattaforma GA-F di Toyota gioca un ruolo cruciale nel miglioramento delle prestazioni fuoristrada, garantendo una guida sicura e controllata anche nei terreni più accidentati.

Il nuovo telaio, con una rigidità aumentata del 50% e una rigidità strutturale di carrozzeria e telaio incrementata del 30%, offre una maggiore reattività, maneggevolezza e comfort di guida. Questi miglioramenti non compromettono la comodità su strada, mantenendo fedele l’impegno di Toyota di fornire un veicolo versatile e pratico per le esigenze quotidiane dei clienti.

Una delle principali innovazioni introdotte nel Nuovo Land Cruiser è l’utilizzo del sistema di servosterzo elettrico (EPS), che offre una guida più fluida e diretta, riducendo i contraccolpi durante la guida su superfici irregolari. Ciò rende anche possibile l’inclusione del Lane Tracing Assist, che fa parte del pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense, offrendo un’ulteriore protezione per i passeggeri e gli utenti della strada.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni fuoristrada, il Nuovo Land Cruiser è dotato di una nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile, una tecnologia SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) mai utilizzata prima da Toyota. Questa barra consente al conducente di adattare le prestazioni del veicolo per affrontare terreni accidentati con maggiore facilità e garantire una guida più comoda e maneggevole su strada.

Grazie al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select, la guida fuoristrada diventa un’esperienza ancora più supportata e coinvolgente. Il Multi-Terrain Monitor, con una telecamera e un display ad alta risoluzione, offre al conducente una visione chiara dell’area circostante e sotto il veicolo, mentre il sistema Multi-Terrain Select adatta automaticamente le prestazioni in base alle diverse condizioni di guida off-road.

Per quanto riguarda la motorizzazione, il nuovo Land Cruiser è lanciato in Europa occidentale con un’unità turbodiesel da 2,8 litri, progettata per offrire un perfetto equilibrio tra efficienza dei consumi e prestazioni. Questo motore sviluppa una potenza di 204 CV / 150 kW ed è abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti, permettendo al veicolo di trainare carichi fino a 3.500 kg. Tuttavia, Toyota guarda al futuro e nel 2025 introdurrà una versione elettrificata, combinando il potente motore diesel con la tecnologia mild hybrid a 48 Volt, per una guida ancora più efficiente ed ecologica.

Le prime consegne sono previste nella prima metà del 2024.