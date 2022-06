Opel festeggia l’anniversario di Corsa con la Limited Edition “40 Anniversary”

Quando la prima Opel Corsa uscì dalla linea di assemblaggio nel 1982, segnò l’inizio di una storia di successo che continua ancora adesso. Oggi, 40 anni e sei generazioni dopo, dagli stabilimenti Opel ne sono uscite più di 14 milioni di unità; la domanda di questa piccola di grande successo è più alta che mai, in particolare per la Opel Corsa-e elettrica. Opel festeggerà l’anniversario con il modello speciale “Corsa 40 Anniversary”, che sarà in vendita nelle prossime settimane in alcuni paesi europei. Il costruttore tedesco ha pubblicato oggi le prime immagini della vettura.

Questa edizione limitata – Opel ne produrrà solo 1.982 unità – viene offerta in un nuovo colore della carrozzeria chiamato “Rekord Red” che ricorda da vicino il rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale. Il contrasto è dato dal tetto nero e dai dettagli di color nero, come il logo Opel Blitz, il profilo dei finestrini, l’apertura del portellone e il nome Corsa posizionato al centro. I cerchi in lega leggera da diciassette pollici color nero lucido con inserti grigio opaco evidenziano il carattere sportivo della vettura.

L’abitacolo di “Opel Corsa 40 Anniversary” è nostalgico ma anche molto moderno. L’interno è anticonvenzionale ed elegante, proprio come la prima generazione di questo modello, soprattutto nella moderna interpretazione della finitura originale dei sedili in tartan. I clienti potranno anche indossare questo motivo classico – senza alcun costo aggiuntivo – grazie alle calze in tartan edizione limitata in due versioni: con un motivo attuale e quello originale.

Anche lo scudetto dell’edizione limitata è unico. Ogni “Opel Corsa 40 Anniversary” avrà la propria etichetta numerata da 0001 a 1982, posizionata sulla finitura nera della plancia lato passeggero. Inoltre, come ogni Opel Corsa, questo modello speciale offre numerose funzioni di comfort e di sicurezza di serie. L’elenco va dalla Radio Multimedia (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) e i fari anteriori LED a sistemi elettronici di assistenza alla guida come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.

Opel Corsa è la piccola più vendita sul mercato tedesco. Inoltre, in Germania a maggio Opel Corsa-e ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di vendita tra tutte le automobili elettriche a batteria.