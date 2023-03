Opel Grandland GSe: il SUV ibrido ad alte prestazioni di Opel

GSe, in casa Opel, è l’acronimo di Grand Sport electric, dedicato ai modelli dinamici ed elettrificati di alta gamma come la nuova Opel Grandland GSe, un SUV ibrido plug-in ad alte prestazioni che combina il piacere di guida dinamico con la flessibilità e l’eleganza tipica della serie GSe.

Il motore di Opel Grandland GSe è composto da un motore a benzina 1.6 turbocompresso da 147 kW/200 CV e due motori elettrici, uno per asse. Grazie alla potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV e alla coppia massima di 520 Nm, questo SUV è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

La motorizzazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente che assicura un’aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh, Opel Grandland GSe può percorrere fino a 63 chilometri, dichiarati dalla casa, a zero emissioni locali nel ciclo WLTP2.

Ma non è solo la potenza del motore a rendere Opel Grandland GSe un SUV ad alte prestazioni. La taratura specifica di sospensioni e sterzo garantisce una risposta immediata e prevedibile a qualsiasi comando, conservando la tipica stabilità Opel in frenata, in curva e in autostrada. Inoltre, il design “bold and pure” della carrozzeria di Opel Grandland GSe con l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, viene ulteriormente evidenziato dagli stilemi tipici del marchio GSe come i cerchi in lega da 19 pollici “Monza”, l’originale diffusore posteriore e l’emblema GSe sul portellone posteriore.

L’abitacolo è dotato di sedili anteriori sportivi con rivestimento di Alcantara e certificazione AGR, che garantiscono il massimo comfort durante la guida. Inoltre, ogni Opel Grandland GSe è dotata di un’ampia gamma di moderni sistemi di assistenza alla guida che rendono la guida ancora più sicura, come l’allerta incidente e frenata attiva di emergenza, il rilevamento pedoni con allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e la regolazione automatica della velocità con funzione di Start&Stop. Le manovre di parcheggio e di uscita dai parcheggi sono rese più semplici dal sistema Parkpilot anteriore e posteriore, dal sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e dalla telecamera di retromarcia, tutti offerti di serie.

Infine, il sistema Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10 pollici e driver information display da 12 pollici garantisce massimi livelli di intrattenimento e connettività. Grazie ad OpelConnect e ai relativi servizi telematici e di navigazione live, il guidatore di Opel Grandland GSe può accedere alle informazioni sullo stato del veicolo, sui percorsi e sugli eventuali ingorghi.

Opel Grandland GSe è già disponibile per l’ordine al prezzo di 55.000 € (prezzo in Italia chiavi in mano IPT esclusa).