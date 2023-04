OPPO celebra la Giornata della Terra con un nuovo Green Data Center

Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, un evento importante che mira a sensibilizzare le persone di tutto il mondo sull’importanza di proteggere il nostro pianeta. Il tema di quest’anno, “Invest in Our Planet”, rispecchia l’impegno a lungo termine di OPPO per lo sviluppo sostenibile.

OPPO, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore degli smart device e con una missione “Technology for Mankind, Kindness for the World”, si è posta l’obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 in tutte le sue attività. L’IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay), primo centro dati costruito dall’azienda, simboleggia la dedizione di OPPO nell’integrare infrastrutture e innovazioni aziendali, al fine di ridurre le emissioni di carbonio e preservare il pianeta, proprio come un valore di investimento a lungo termine.

La crescente richiesta di archiviazione dati, intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni nell’era digitale ha portato all’entrata in funzione del centro IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay) alla fine del 2022, che si occupa di sicurezza dei dati, informatica e innovazione degli algoritmi. Il centro dati ha fatto un passo avanti per ridurre le emissioni di carbonio, essendo alimentato al 100% da fonti di energia rinnovabile e avendo utilizzato 6,176 gigawattora di energia rinnovabile dal 2022, riducendo le emissioni di CO2 di 3,600 tonnellate. Inoltre, il sistema di raccolta dell’acqua piovana ha permesso di risparmiare circa 30,000 tonnellate di acqua all’anno.

L’IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay) sta costantemente alla ricerca di tecnologie all’avanguardia e a basse emissioni di carbonio per migliorare l’efficienza energetica e ridurre ulteriormente le emissioni. Una delle tecniche utilizzate è la tecnologia di raffreddamento a immersione per i cluster di server GPU, che immersi direttamente in un liquido non conduttivo, rimuovono il calore generato durante il funzionamento senza necessitare di ulteriori apparecchiature di raffreddamento meccaniche, contribuendo a un miglioramento del 45% dell’efficienza energetica.

Infine, OPPO, in quanto azienda globale operante in oltre 60 Paesi, ha sviluppato una piattaforma per analizzare i dati delle emissioni di carbonio provenienti dai servizi e dai server cloud, digitalizzando così la gestione delle emissioni di carbonio nel settore.