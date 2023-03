OPPO e Qeeboo: quando la tecnologia incontra il design

OPPO, una delle aziende leader al mondo nel settore degli smart device, e Qeeboo, un marchio italiano di design fondato da Stefano Giovannoni, hanno collaborato per creare una capsule collection esclusiva di cover e wallpaper per il nuovo OPPO Find N2 Flip. La serie di cover personalizzate e gli esclusivi wallpaper per il display esterno sono caratterizzati dall’iconico design di Qeeboo e saranno disponibili nella maggior parte dei Paesi europei.

Qeeboo è un marchio noto per il suo design unico e innovativo, che risveglia le emozioni, l’immaginazione e la creatività delle persone. Questa collaborazione con OPPO ha portato alla creazione di quattro cover pop, caratterizzate dalle iconiche e vivaci grafiche di Qeeboo, come il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione; il giallo zafferano del cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; il verde fluo di Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine l’orange di Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. Queste cover proteggono il dispositivo e aggiungono un tocco di personalità grazie alla loro grafica unica e colorata.

Ma la collaborazione tra OPPO e Qeeboo non si limita solo alle cover. Qeeboo ha anche personalizzato dei wallpaper con GIF animate per il display esterno del telefono, che enfatizzano le emozioni e le icone del marchio. Gli sfondi possono essere scaricati tramite un link disponibile sulle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo e saranno visibili nella galleria del proprio smartphone.

Per rendere questa collaborazione ancora più interessante, OPPO ha lanciato l’ “OPPO Find N2 Flip Cover Screen Design Awards” in collaborazione con le principali università di design come la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e UDIT University School of Design and Technology di Madrid. Il concorso europeo invita i giovani talenti del futuro a progettare i futuri sfondi statici o dinamici che saranno resi disponibili per OPPO Find N2 Flip. La giuria presieduta da Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo, insieme a OPPO e alle università di design sceglierà i vincitori del contest.

Questa collaborazione tra OPPO e Qeeboo dimostra come sia possibile creare prodotti unici che soddisfino le esigenze dei consumatori e allo stesso tempo permettano loro di esprimere al meglio la propria personalità. La capsule collection di cover e wallpaper personalizzati per il nuovo OPPO Find N2 Flip è un’occasione per le persone di personalizzare il loro dispositivo e mostrare il loro stile unico e originale.