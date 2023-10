OPPO Pad 2 e OPPO Enco Air3 Pro: la combinazione perfetta per un Halloween da brivido

OPPO, una delle principali aziende nel settore degli smart device, suggerisce una straordinaria combinazione per godersi al meglio la notte di Halloween: OPPO Pad 2 e OPPO Enco Air3 Pro. Questa combo è l’ideale per chi desidera vivere un’esperienza cinematografica horror coinvolgente e spaventosa.

Rispetto ai tradizionali tablet Android con un rapporto di aspetto 16:10, OPPO Pad 2 offre uno schermo con una superficie di visualizzazione più ampia, aumentandola di quasi il 10%. Questo è perfetto per non perdere neanche un dettaglio nelle scene più spaventose.

Ma le caratteristiche di OPPO Pad 2 non si fermano al display eccezionale. Per garantire un coinvolgimento totale durante la visione dei film horror preferiti, è dotato di quattro altoparlanti simmetrici con una cavità sonora da 8,0 cc, progettati per offrire un audio avvolgente. Con il supporto per Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, ogni suono e immagine prendono vita

OPPO Pad 2 è stato progettato per durare: la sua ampia batteria da 9510 mAh offre fino a 12,4 ore di riproduzione video continua con una sola carica. Inoltre, la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67 W garantisce una ricarica completa in soli 81 minuti.

Per una visione cinematografica horror eccezionale, puoi abbinare OPPO Pad 2 agli straordinari OPPO Enco Air3 Pro. Grazie all’algoritmo OPPO Alive Audio sviluppato internamente, questi auricolari offrono un ampio campo sonoro che ti farà sentire come se fossi in un vero teatro. Puoi attivare questo algoritmo in qualsiasi momento per un audio surround di alta qualità.

Inoltre, le funzionalità avanzate come Golden Sound 2.0 ed Enco Master offrono un’esperienza sonora personalizzata. Golden Sound 2.0 crea un modello del condotto uditivo, offrendo un suono preciso e dettagliato, mentre la sintonizzazione Enco Master consente di passare tra diverse impostazioni sonore per adattarti al meglio all’atmosfera del film che si sta guardando.