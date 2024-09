Oxlade lancia l’atteso album di debutto “Oxlade From Africa”

La superstar nigeriana Oxlade ha finalmente rilasciato il suo tanto atteso album di debutto intitolato “Oxlade From Africa”. L’album include la hit planetaria “KU LO SA”, che ha raggiunto 574 milioni di stream ed è stata certificata ORO dalla RIAA, insieme ai recenti singoli “Intoxycated” ft. Dave, “Arabambi” e “IFA” con la superstar congolese Fally Ipupa.

“Oxlade From Africa” è un viaggio musicale e culturale audace e ampio, che mescola passato, presente e futuro in una visione completa. Composto da 16 tracce, l’album celebra il patrimonio africano in tutto il mondo, riflettendo una visione ampia e inclusiva che mette in risalto le culture, l’eleganza e la bellezza dell’Africa.

Nato Ikuforiji Abdulrahman Olaitan e cresciuto a Lagos, Oxlade ha iniziato il suo percorso musicale nel coro e ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico nigeriano con il singolo di debutto “Shugar”. La sua fama internazionale è esplosa nel 2020 con il singolo “Away”, che è stato inserito nella classifica delle “Top 50 Songs of the Year 2020” di Rolling Stone e ha ricevuto elogi da Drake.

Il successo del 2023 “Intoxycated”, in collaborazione con il rapper londinese Dave, mostra l’abilità dei due artisti nel narrare storie di amore complicato. Segue la hit planetaria “KU LO SA”, le cui parole sincere parlano di fiducia nell’istinto e nel cogliere le opportunità. “IFA” è una canzone d’amore sensuale che vede la partecipazione di Fally Ipupa, rendendo la canzone ancora più seducente con i ritmi Coupé-Décalé e Afrobeats.

Con brani come “Ovami” con Flavour che celebra l’amore in tutte le sue forme, “Arabambi” che omaggia la leggenda della musica Fuji nigeriana K1 De Ultimate, e “On My Mind” (OMM) con TOMi Owo e OJAHBEE che esplora le emozioni del primo amore, “Oxlade From Africa” offre ai fan un viaggio musicale coinvolgente e variegato.

L’album si chiude con “OFA”, un inno potente di consapevolezza, fiducia e accettazione del proprio destino che rappresenta Oxlade nella sua forma più completa, combinando Afrobeat e Afro-pop per raccontare la sua evoluzione come artista.

“Oxlade From Africa” è disponibile in digitale e promette di essere un punto di svolta nella carriera dell’artista, mostrando la sua crescita e il suo impegno nel celebrare le sue radici africane con la musica.