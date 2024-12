PalaJova! 2025: il nuovo tour di Jovanotti celebra la musica come mai prima d’ora

Il ritorno live di Lorenzo Jovanotti nei palazzi dello sport ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico, con 20 sold-out in calendario e nuovi appuntamenti in arrivo. Il PalaJova offre un’esperienza multisensoriale unica, trasformando i palazzetti in spazi pensati per riflettere la visione innovativa dell’artista. Con colori, simboli e dettagli che raccontano il suo universo, ogni show promette di essere un incontro tra creatività e innovazione, con la tecnologia che amplifica le emozioni e rende ogni momento irripetibile.

Le date alla Vitrifrigo Arena di Pesaro diventano quattro con l’aggiunta dell’8 marzo; quelle all’Unipol Forum di Milano diventano dieci con l’8 e il 9 maggio; al Mandela Forum di Firenze sono sette con il 31 marzo; all’Inalpi Arena di Torino cinque con il 15 aprile; al Palazzo dello Sport di Roma diventano otto con l’aggiunta dell’1 e del 2 maggio; e all’Arena di Verona cinque con il 21 maggio.

Il tour offre anche la possibilità ai fan di vivere esperienze esclusive e immersive durante i concerti, grazie al supporto del Main Partner TIM. Con contenuti inediti dedicati all’artista e ai suoi concerti condivisi sui social del Gruppo e su TimVision, si promuove l’importanza delle connessioni umane che si creano durante la musica dal vivo.

Il PalaJova 2025 promette di essere un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i fan di Jovanotti, con un mix di energia, emozioni e musica che si fonderanno per creare un’atmosfera magica e coinvolgente da vivere pienamente.