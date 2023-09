Panasonic: proiettori e display animano Game of Thrones

Da oggi, gli appassionati di Game of Thrones in tutto il mondo hanno l’opportunità di rivivere le loro scene preferite della celebre serie trasmessa da HBO, grazie allo Studio Tour ufficiale. Questo straordinario luogo è stato equipaggiato con proiettori laser DLP™ 4k 1-Chip e schermi 4k Panasonic, garantendo un’esperienza di immersione totale nei Sette Regni e oltre.

Situato a Banbridge, nell’Irlanda del Nord, nel cuore del luogo che rappresenta la casa spirituale della serie e dei suoi principali studi cinematografici, il Game of Thrones Studio Tour ricrea con fedeltà gli scenari della serie e invita i visitatori a immergersi in una vasta collezione di costumi, oggetti di scena e armi che hanno reso famosa la serie di successo prodotta da HBO.

Durante le otto stagioni e 73 episodi di Game of Thrones, la serie ha conquistato ben 272 premi in tutto il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno culturale e un punto di riferimento per le produzioni future nel genere fantasy. Per garantire la conservazione di questa straordinaria esperienza di produzione, Panasonic ha installato 15 proiettori DLP™ 4k 1-Chip all’interno del tour. Inoltre, sono stati posizionati quasi 50 schermi professionali e interattivi 4k di vari modelli della gamma display Panasonic, con dimensioni comprese tra 55 e 98 pollici.

La proiezione offerta da questi proiettori si posiziona al vertice della categoria, fornendo un’esperienza immersiva eccezionale. Grazie alla tecnologia di riproduzione dei colori di Panasonic, i visitatori del Game of Thrones Studio Tour possono sentirsi come se fossero realmente sul set. Questi proiettori 4k sono in grado di mostrare un livello di dettaglio, realismo e vivacità dei colori senza precedenti, garantendo la massima qualità delle immagini proiettate su qualsiasi superficie, anche su scenari intricati e complessi, caratteristici della serie.

L’installazione dei proiettori e dei display è stata effettuata con la massima attenzione per garantire che gli scenari e gli ambienti mantenessero la loro autenticità, contribuendo a preservare l’esperienza complessiva dei visitatori. Questo è stato reso possibile grazie alle soluzioni di installazione flessibili fornite da Panasonic, tra cui le lenti Ultra Short Throw che consentono ai visitatori di avvicinarsi al contenuto proiettato senza generare fastidiose ombre.

La scelta dei proiettori DLP™ 4k 1-Chip di Panasonic è stata guidata anche dalla loro comprovata reputazione di affidabilità, con una durata di oltre 20.000 ore senza necessità di manutenzione nelle installazioni fisse. Questo permette ai musei e alle attrazioni, come il Game of Thrones Studio Tour, di massimizzare il tempo di funzionamento per i visitatori.

Inoltre, la sostenibilità dei proiettori Panasonic è un aspetto fondamentale dell’intera installazione. La modalità operativa in standby e la capacità di controllo e monitoraggio in tempo reale consentono di utilizzare i proiettori solo quando necessario, risparmiando preziosa energia. In aggiunta, i proiettori laser DLP™ 4k 1-Chip di Panasonic non richiedono la sostituzione regolare delle lampade a incandescenza, contribuendo così a ridurre gli sprechi e a migliorare l’efficienza energetica complessiva del tour.