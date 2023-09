Peugeot: aperti gli ordini della Nuova 208

PEUGEOT apre l’ordinabilità del modello più compatto della sua gamma, Nuova 208. Profondamente rinnovata nello stile e nelle dotazioni, adotta la nuova firma luminosa della Casa e offre ai clienti nuove ed inedite motorizzazioni ibride 48V e una nuova motorizzazione elettrica, ancor più potente a con maggiore autonomia.

La gamma italiana è costituita da 10 diverse frutto della combinazione di 3 allestimenti (ACTIVE, ALLURE e GT) e 6 motorizzazioni, tra cui le nuove HYBRID 48V e-DCS6 e la nuova versione 100% Elettrica da 156 CV ed oltre 400 km di autonomia WLTP (con un massimo di 576 km in città).

Le versioni HYBRID 48V sono declinate in due potenze: 100 CV o 136 CV, entrambe abbinate al nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti che riesce a sfruttare alla perfezione l’azione sinergica tra motore termico ed elettrico, permettendo una guida in città in modalità elettrica per il 50% del tempo e garantendo una riduzione dei consumi e delle emissioni tra il 15% ed il 20%.

La gamma di Nuova 208 si presenta, allo stesso tempo, razionale e completa, con un’ottima dotazione di contenuti prodotto e di Aiuti alla guida (ADAS) fin dalla versione di accesso alla gamma, ulteriormente arricchibili attraverso i nuovi PACK che riassumono di fatto le principali opzioni maggiormente scelte dalla clientela.