PEUGEOT integra ChatGPT di serie su tutta la gamma

Dopo essere stata una delle prime case automobilistiche a integrare ChatGPT nei suoi modelli durante una fase pilota su larga scala, PEUGEOT sta ora rendendo l’intelligenza artificiale standard su tutta la sua gamma. Integrato nell’emblematico i-Cockpit e attivato tramite l’assistente vocale “OK PEUGEOT”, ChatGPT risponde a tutte le tue domande e offre una serie di servizi innovativi.

ChatGPT, sviluppata da OpenAI, è una tecnologia che ha appreso da un’enorme quantità di dati e di conseguenza è in grado di restituirli ai suoi utenti in modo sofisticato, preciso e sintetico. L’interazione con ChatGPT avviene senza soluzione di continuità tramite l’assistente vocale integrato. ChatGPT è in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande complesse e ha la capacità di seguire una conversazione. Ad esempio, se arrivate in una città, potete chiederle di dirvi quali monumenti visitare, poi raccontarvi la storia di questi luoghi e infine, se lo desiderate, guidarvi verso uno di essi utilizzando il sistema di navigazione dell’auto.

Con ChatGPT nelle sue auto, PEUGEOT rivoluziona l’esperienza dei comandi vocali che le consentono di rispondere a qualsiasi domanda su qualsiasi argomento, in modo fluido e intuitivo.