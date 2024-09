Pharrell Williams: esce a sorpresa il singolo “Piece By Piece” in attesa dell’uscita del film animato

Pharrell Williams, ha sorpreso i fan con l’uscita digitale del suo nuovo singolo , che entrerà in rotazione radiofonica il Venerdì 13 settembre. Il brano anticipa la pubblicazione dell’OST ufficiale dell’omonimo film d’animazione, diretto da Morgan Neville, che sarà nelle sale a partire dall’11 ottobre.

La nuova canzone originale è stata scritta da Pharrell Williams ed eseguita da Pharrell Williams e dalla Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers. Il film racconterà la vita dell’artista attraverso la lente dell’animazione LEGO, offrendo al pubblico un viaggio straordinario nella storia di Pharrell Williams. Il cast del film vanta nomi di spicco come Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, e molti altri. Il trailer in italiano è disponibile online per dare un’anteprima dell’emozionante esperienza cinematografica che ci attende.

Pharrell Williams è un visionario: artista, produttore, cantautore, filantropo, stilista e imprenditore. Con 13 Grammy Awards e una serie di altri prestigiosi riconoscimenti, Pharrell ha dimostrato di essere un talento poliedrico capace di lasciare il segno in diversi settori dell’intrattenimento. La sua ultima collaborazione con LEGO per il set “Over the Moon” evidenzia ancora una volta la sua capacità di unire creatività e innovazione in progetti unici e coinvolgenti.

Non c’è dubbio che i fan di Pharrell Williams e gli amanti dell’animazione non vedono l’ora di immergersi nel mondo straordinario presentato nel film. Con “Piece By Piece” come colonna sonora, l’attesa per l’11 ottobre si fa sempre più palpabile.