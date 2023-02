Philips Evnia 42M2N8900: un nuovo monitor per un’esperienza gaming unica

Philips Evnia presenta il nuovo monitor della serie Evnia 8000. Philips Evnia 42M2N8900 fornisce caratteristiche uniche per un’esperienza di gioco completa. Display a 10 bit reali per sfumature di colore più uniformi, display OLED per un contrasto netto, frequenza di aggiornamento a 138 Hz per un rapido refresh delle pagine, GTG a 0,1 ms per una rapida reattività, DTS per un suono migliore e risoluzione UltraClear 4K UHD (3840×2160), sono tutte caratteristiche che rendono questo monitor davvero perfetto per il gaming. Inoltre, il nuovo monitor vanta una cornice sottile su 4 lati, uno schermo da 42″, KVM per la gestione di una configurazione a due PC, una porta USB-C e un supporto regolabile in altezza (HAS) per un’esperienza d’uso completa.

Oltre alla retroilluminazione Ambiglow, il segno distintivo di ogni recente monitor della serie Evnia 8000, le tre caratteristiche principali che contraddistinguono il Philips Evnia 42M2N8900 sono la frequenza di aggiornamento di 138 Hz, il basso input lag e l’OLED. Queste caratteristiche consentono un’esperienza di gioco fluida e immagini vivaci.

Poiché uno degli obiettivi di Philips Evnia per la serie 8000 è quello di “giocare oltre l’innovazione”, questo schermo OLED innovativo e dinamico, è perfetto. Il Philips Evnia 42M2N8900 offre uno schermo più grande, colori più brillanti, una giocabilità più veloce.

Il nuovo monitor della serie Evnia 8000 è già disponibile al prezzo di €1699,00. Gli accessori realizzati appositamente per godere dell’esperienza Evnia a tutto tondo, saranno disponibili dopo giugno 2023.