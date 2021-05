Pill+ di Beats diventerà il compagno “indispensabile” per i vostri picnic

l momento di trascorrere le giornate all’aria aperta con gli amici è arrivato. Per non farsi trovare impreparati cosa non deve mancare, oltre alla giusta compagnia e al buon cibo? La musica ovviamente!

Che si tratti di un picnic al parco, in campagna o di un pranzo sul terrazzo di casa, uno speaker wireless che diffonda la playlist del cuore sarà in grado di donare all’istante un’atmosfera più gioiosa. Per ricaricarsi dopo una settimana impegnativa o per festeggiare qualcosa di speciale con il sound giusto, Beats by Dr. Dre (Beats) – brand leader nel settore audio – propone Pill+, un altoparlante Bluetooth dal suono puro, definito e di alta qualità per godersi le canzoni preferite stesi al sole, fra uno spuntino e l’altro. Con l’app Beats Pill+ è, inoltre, possibile cambiare modalità e aggiungere al mix un secondo altoparlante per una nuova esperienza d’ascolto in compagnia.

Pill+

Pill+ è uno speaker wireless portatile dal design compatto e un’interfaccia semplice e intuitiva. Funge da stazione di ricarica per il proprio smartphone e quello degli amici, ed è dotato di un sistema di crossover attivo a due vie che ottimizza il campo sonoro stereo per un’ampia gamma dinamica e un audio nitido con ogni genere musicale. Si connette facilmente con i dispositivi Bluetooth grazie alla connessione “pair and play”, l’autonomia della batteria è di 12 ore e il cavo Lightning incluso consente una ricarica veloce in 3 ore. È possibile utilizzare lo speaker anche tramite cavo jack da 3,5 mm e, grazie alla resa vocale migliorata, è possibile fare e ricevere chiamate in vivavoce più nitide che mai. È compatibile con iOS e iPadOS 14 o versioni successive, macOS 11 o versioni successive, watchOS 7 o versioni successive e tvOS 14 o versioni successive. Sui dispositivi Android, i requisiti minimi consigliati di sistema per l’app Beats richiedono l’utilizzo di Android 8.0 Oreo o versioni successive.

Pill+ è disponibile in tre colori, Bianco, Nero e Rosso.