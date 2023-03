Pirelli: test fino a 500 km/h per pneumatici sempre più sicuri

Pirelli ha installato nel proprio centro di Ricerca e Sviluppo un nuovo macchinario capace di provare in condizioni controllate i pneumatici fino a 500 km/h. La High Speed Testing Machine da 500 km/h si aggiunge alle altre due già presenti presso il centro di Ricerca e Sviluppo dell’azienda a Milano Bicocca, che raggiungono rispettivamente i 370 e i 450 km/h.

L’obiettivo principale di questo nuovo macchinario è quello di elevare ulteriormente la sicurezza dei pneumatici per le auto più veloci, soprattutto in considerazione dell’avvento di hypercar sempre più performanti, complice anche il progresso delle motorizzazioni elettriche. Infatti, l’alta velocità sta diventando un fattore cruciale nello sviluppo di diverse categorie di pneumatici, non solo quelli specifici per il motorsport, ma anche quelli destinati all’uso su strada.

Sebbene le altre macchine siano impiegate principalmente per testare i pneumatici stradali, la nuova High Speed Testing Machine da 500 km/h è destinata principalmente a quelli utilizzati in competizione. La presenza di Pirelli come fornitore in oltre 350 eventi motorsport ha richiesto l’introduzione di uno strumento in grado di portare verso limiti ancora più estremi quei prodotti che vengono utilizzati in contesti sfidanti, come le gare o la ricerca di nuovi record per vetture stradali.

La sicurezza è un requisito fondamentale nei motorsport e, in generale, in tutte le situazioni in cui si affrontano alti livelli di velocità. In questi contesti, la High Speed Testing Machine gestisce valori di coppia e di accelerazione estremamente elevati, simili a quelli ottenuti con una vettura ultrasportiva all’interno di un circuito. Grazie a questo strumento, è possibile mettere alla prova un pneumatico come se fosse impiegato sulle curve e i rettilinei dell’Autodromo di Monza o del Nürburgring Nordschleife ma con condizioni ancora più severe di quelle riscontrabili nella realtà, per garantire l’integrità del pneumatico nei diversi ambiti d’impiego e con ampio margine di sicurezza.

La High Speed Testing Machine da 500 km/h rappresenta un importante passo avanti per Pirelli nella ricerca e nello sviluppo di pneumatici sempre più sicuri ed efficienti, sia per le competizioni che per l’uso su strada.