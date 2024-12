PLANET FUNK: venerdì 27 dicembre il nuovo singolo “Nights in White Satin”

Il collettivo multiplatino Planet Funk è pronto a sbalordire nuovamente il pubblico mondiale con il loro nuovo singolo, “Nights in White Satin”, in arrivo il 27 dicembre. Con la voce inconfondibile di Dan Black, il brano promette di catturare l’essenza della musica dance ed elettronica Made in Italy che ha reso il gruppo celebre in tutto il mondo.

Il nuovo singolo segna un importante traguardo per i Planet Funk, che hanno festeggiato i loro 25 anni di carriera quest’anno. Con una vasta base di fan internazionali, dalla Gran Bretagna all’Australia, passando per gli Stati Uniti e molti altri paesi, il gruppo si prepara a conquistare nuovamente i dancefloor di tutto il mondo con la loro musica unica e coinvolgente.

In puro stile Planet Funk, “Nights in White Satin” è una reinterpretazione del classico del 1967 della band inglese The Moody Blues. Il collettivo, composto da talentuosi musicisti come Alex Neri, Marco Baroni, Domenico “GG” Canu, Alex Uhlmann e Dan Black, ha saputo reinventare il brano in modo magistrale, aggiungendo il loro tocco distintivo e contemporaneo.

Fondato nel 1999 dalla fusione di due formazioni musicali, i Planet Funk hanno raggiunto il successo con album e singoli che hanno conquistato il pubblico e la critica. Dal disco d’oro agli Italian Music Awards, la band ha dimostrato di essere una delle realtà più importanti della musica elettronica e dance internazionale.

Con un’ampia discografia alle spalle e collaborazioni di prestigio come quella con Jim Kerr dei Simple Minds, i Planet Funk continuano a stupire e innovare con la loro musica coinvolgente e avvincente. Con il nuovo singolo “Nights in White Satin”, il collettivo italiano si conferma una presenza imprescindibile nella scena musicale internazionale.