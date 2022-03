POCO X4 Pro 5G, il nuovo Asso di POCO debutta al MWC 2022

POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, ha annunciato il lancio a livello global di POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro durante il Mobile World Congress Barcellona 2022 – l’evento più influente al mondo per l’industria mobile. Con una rinnovata attenzione ed energia, il MWC (Mobile World Congress) farà da apripista per l’anno a venire con una panoramica completa delle ultime innovazioni del settore. Questa è la prima volta al MWC per il brand POCO all’interno del booth Xiaomi.

POCO X4 Pro 5G è l’ultimo smartphone del brand che offre un’esperienza di livello flagship, ai giovani appassionati di tecnologia che desiderano un dispositivo in grado di fronteggiare l’impegnativo uso quotidiano. Con caratteristiche top come un display AMOLED 120Hz, fotocamera da 108MP, processore Snapdragon® 5G a 6nm e Turbo Charging da 67W, POCO X4 Pro 5G offre elevate prestazioni a tutto tondo per l’uso quotidiano, per il gaming e per fare pratica nella fotografia non lontana da quella professionale.

Per coloro che cercano un’esperienza di intrattenimento avanzata, POCO M4 Pro è l’ideale perché confeziona un display AMOLED da 90Hz combinato con dual speaker, una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64MP, un processore MediaTek Helio G96 ad alte prestazioni, e naturalmente una ricarica rapida Pro da 33W.

“Questo arrivo rappresenta una pietra miliare per il nostro brand. In POCO, ci impegniamo a superare le aspettative dei clienti e a spingerci sempre oltre, con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza possibile ad un prezzo accessibile”, ha affermato Kevin Qiu, CEO POCO Global. “Con POCO X4 Pro 5G, abbiamo sicuramente stabilito lo standard del settore per questo segmento, e con queste caratteristiche flagship abbiamo veramente portato la user experience al livello successivo. Per i consumatori che cercano un’esperienza di intrattenimento superiore e divertente ad un prezzo imbattibile, POCO M4 Pro è un’opzione decisamente competitiva.”