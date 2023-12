Porsche Design e HONOR: una partnership per tecnologie all’avanguardia e design funzionale

HONOR e Porsche Design hanno ufficializzato una collaborazione strategica. Guidate dai valori condivisi di ricerca costante dell’eccellenza e di continuo superamento dei propri limiti, le due aziende uniranno le rispettive filosofie di design per creare dispositivi intelligenti di fascia alta e offrire ai clienti un’esperienza d’uso di lusso nel mondo dell’elettronica.

“La partnership esclusiva con HONOR è una pietra miliare per l’ulteriore espansione dell’iconico portafoglio di prodotti elettronici di Porsche Design. Con HONOR abbiamo trovato il brand partner perfetto per guidare l’innovazione e offrire ai nostri clienti nuovi ed entusiasmanti prodotti che combinano perfettamente un design eccezionale e prestazioni straordinarie. Condividiamo lo stesso obiettivo di diventare leader nel segmento del lusso moderno dei dispositivi intelligenti”, afferma Stefan Buescher, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Lifestyle Group.

“Siamo onorati di lavorare con un partner come Porsche Design e di esplorare come l’apertura e la collaborazione innovativa possano fondere un design eccezionale e prestazioni straordinarie per portare la tecnologia più avanzata nel segmento premium dei dispositivi intelligenti”, afferma George Zhao, CEO di HONOR. “Il design human-centric di HONOR si fonde con la filosofia del marchio Porsche Design per creare prodotti di lusso smart perfetti per lo stile di vita frenetico degli appassionati di tecnologia e di Porsche. Questa collaborazione a lungo termine tra HONOR e Porsche Design apre nuove ed entusiasmanti opportunità per rafforzare la nostra crescita nei mercati di tutto il mondo.”

Fondendo tecnologia innovativa, concetti di prodotto pionieristici ed estetica senza tempo, i due marchi intendono portare l’innovazione all’avanguardia e il design di prima qualità nel mondo dei dispositivi smart di lusso. Il primo device sviluppato congiuntamente da HONOR e Porsche Design sarà presentato nel gennaio 2024 in Cina.