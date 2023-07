Porsche Vision 357 Speedster: debutto a Goodwood per la nuova concept

Porsche celebra in grande stile il 30° anniversario del famoso Festival of Speed di Goodwood, presentando la sua ultima creazione: la Porsche Vision 357 Speedster. Questa nuova concept car rappresenta il modello gemello della Porsche Vision 357 coupé, che ha dato inizio alle celebrazioni per l’importante traguardo raggiunto dal produttore di auto sportive.

La Vision 357 Speedster sfrutta la tecnologia all’avanguardia della Porsche 718 GT4 e-performance. I motori elettrici e la tecnologia delle batterie sono derivati dalla Mission R, mentre il telaio è stato adattato dalla 718 GT4 Clubsport. Dopo il suo debutto mondiale al Festival of Speed di Goodwood, il prototipo sarà esposto alla Rennsport Reunion di quest’anno, che si terrà negli Stati Uniti alla fine di settembre.

Il design della concept car presenta un parabrezza compatto e più corto, tipico di una speedster, che enfatizza la struttura imponente dell’auto. Sul lato destro dell’auto è presente una capote, che richiama le tradizionali auto sportive scoperte del passato. Il poggiatesta del conducente sembra fluttuare grazie all’elemento tecnico antiribaltamento realizzato in carbonio posizionato dietro di esso. Subito dopo, si trovano la presa per la ricarica e l’ancoraggio per la capote tipica di una speedster.

Il logo dell’anniversario, che porta in grande evidenza il numero “75” e le due date “1948” e “2023”, è realizzato nei colori Grivelo Grey Metallic e Blu Miami, offrendo un’alternativa originale agli elementi decorativi presenti sulla Vision 357 coupé, in cui era stato scelto il colore rosso. Inoltre, sul lato anteriore delle ruote posteriori sono raffigurati degli unicorni in stile fumetto, aggiungendo un tocco di personalità al design.

L’abitacolo della Vision 357 Speedster è essenziale e orientato al guidatore. La posizione di guida ribassata esprime la massima sportività. Il sedile con guscio in CFRP è integrato nel telaio monoscocca. Il conducente è avvolto da cuscini rivestiti in Racetex ed è fermamente mantenuto in posizione da un sistema di ritenuta a sei punti con cinghie Blu Miami. Il quadro strumenti si trova sopra il piantone dello sterzo e si presenta come una superficie trasparente. Il volante sportivo è estremamente leggero e gli ammortizzatori sembrano quasi sospesi. I comandi individuali riprendono il colore Blu Miami utilizzato per gli esterni. L’intera plancia presenta una finitura in carbonio a trama esclusiva.

La Vision 357 è sicuramente l’attrazione principale di Porsche a Goodwood, ma non è l’unica meraviglia che il produttore di auto sportive ha portato all’evento. Oltre 15 modelli nuovi e storici di Porsche saranno presenti nel West Sussex. Un corteo speciale di Porsche salirà la famosa collina due volte al giorno durante il Festival of Speed. A guidare questa prestigiosa parata ci sarà la 356 Roadster N° 1. Seguiranno la 928 “Trigema” da competizione del 1983, una Cayenne Transsyberia, una 959, una 911 Turbo S (tipo 993) e una speciale 911 Carrera S (991). Quest’ultima è un esemplare unico, essendo la milionesima 911 prodotta sin dal suo lancio come iconico modello sportivo nel 1963.