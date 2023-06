Premio Strega 2023: Finalisti, Date del Tour e Dettagli della Cerimonia Finale a Roma

Il rinomato Premio Strega ha svelato ieri sera il risultato della sua prima votazione, annunciato dal suggestivo Teatro Romano di Benevento e trasmesso in diretta su RaiPlay.

Stefano Coletta, affascinante conduttore della serata, ha intrattenuto con eleganza e intelligenza intervistando ciascuno dei dodici partecipanti durante l’emozionante conteggio dei voti in diretta. Al termine di questo avvincente processo è stato Mario Desiati, presidente di seggio e orgoglioso vincitore dell’ultima edizione, a svelare i nomi dei finalisti.

In un’espressione coinvolgente della democrazia letteraria, 596 su 660 votanti (che rappresenta il 90,3% dei votanti ammissibili) hanno fatto sentire la propria voce, sia con voti individuali che collettivi. Oltre ai voti dei 400 Amici della domenica, si aggiungono, come da tradizione, 220 voti provenienti da una vasta gamma di studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri. Questi ultimi sono stati accuratamente selezionati da oltre 30 Istituti italiani di cultura sparsi in tutto il mondo. Inoltre, sono stati accolti 20 lettori assidui e 20 voti collettivi provenienti da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le stimolanti Biblioteche di Roma.

Un evento che unisce la cultura, la letteratura e la comunità in un’esperienza unica e stimolante, rendendo il Premio Strega uno dei momenti più attesi nell’universo letterario italiano.

Il totale dei voti ha determinato i 5 finalisti alla LXXVII edizione:

Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 217 voti Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot), con 199 voti Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), con 183 voti Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), con 175 voti Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), con 167 voti

L’attesa conclusione della competizione letteraria, con la proclamazione del libro vincitore, avrà luogo giovedì 6 luglio nel pittoresco scenario del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Tre, con la brillante Geppi Cucciari a reggere le redini della serata.

I cinque finalisti della settantasettesima edizione del Premio Strega si imbarcheranno in un viaggio letterario che attraverserà l’Italia in 16 tappe unendo le comunità in una celebrazione della letteratura. Come di consueto, un evento si terrà anche oltre i confini nazionali, presso un Istituto Italiano di Cultura, precisamente il 20 giugno a Berlino.

Il cosiddetto “Strega Tour” toccherà varie città come Napoli, Benevento, Firenze, Modena, Salò, Parma e Rimini. Il camper di “Ticket to Read” seguirà da vicino quest’avventura, catturando l’essenza del viaggio dei finalisti attraverso una nuova serie di podcast. Questo progetto stimolante è curato da Margherita Schirmacher ed Enrico Orlandi, e realizzato in collaborazione con Chausson Italia. Un viaggio alla scoperta della letteratura, raccontato attraverso storie e aneddoti, in un road trip letterario in grado di coinvolgere appassionati e lettori di tutta Italia.