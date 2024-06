Prénatal lancia la nuova collezione moda mare per l’estate

Prénatal, marchio di riferimento nel settore dell’abbigliamento per l’infanzia, lancia la sua nuova collezione estiva dedicata alla moda mare.

La linea comprende costumi, cappellini, teli mare e completini vivaci, animati da celebri personaggi dei cartoni animati, per rendere le giornate estive ancora più allegre e dinamiche.

Tra i protagonisti imperdibili troviamo Sonic, il veloce riccio blu, e Spider-Man, che risalta su completi con pantaloncini e t-shirt nei classici colori rosso e blu.

Per i più piccoli, Prénatal propone una linea speciale di costumi, inclusi quelli antifuga per neonati, e cappelli con sistema di protezione dai raggi UVA, garantendo la massima sicurezza sotto il sole. Le grafiche giocose si estendono anche a pagliaccetti, poncho mare e completini per un look coordinato.

Per i maschietti, l’offerta di costumi varia dal classico slip al parigamba, fino agli amati boxer, disponibili in numerosi colori, come l’azzurro con Sonic o il giallo con Pikachu dei Pokémon.

Per le bambine, sono disponibili molte opzioni di costumi a due pezzi e interi. Minnie, con il suo inconfondibile fiocco, e Barbie, con la sua chioma bionda, decorano anche i teli per la spiaggia e la piscina.

Inoltre, la nuova collezione Prénatal include una linea speciale di costumi per gestanti e neo mamme, con silhouette elasticizzate che si adattano alla crescita della pancia durante la gravidanza. Ci sono vari modelli interi, come quello in lycra bianco e nero con fantasia a righe e a pois, oltre a due pezzi progettati per essere indossati sia durante che dopo la gravidanza. Di grande tendenza è il modello con top bikini premaman con spalline a righe allacciate, abbinato allo slip mare coordinato.

La nuova collezione moda mare di Prénatal è disponibile in tutti i negozi d’Italia e online sul sito Prénatal.