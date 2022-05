Range Rover Sport, debutto show: scala una diga in Islanda

La nuova Range Rover Sport ha debuttato in anteprima mondiale con un’arrampicata record, risalendo il torrente allagato di una gigantesca diga.

La diga è quella della centrale idroelettrica di Kárahnjúkar, ufficialmente chiamata Fljótsdalur Power Station, nel comune di Fljótsdalshérað nell’Islanda orientale, progettata per produrre 4.600 gigawattora all’anno per la fonderia di alluminio Fjarðaál di Alcoa, a 75 chilometri a est a Reyðarfjörður.

L’epica arrampicata ha visto la Nuova Range Rover Sport resistere ad un impetuoso torrente d’acqua che scorre lungo la rampa della diga ad una velocità di 750 tonnellate al minuto. Una sola perdita di trazione avrebbe fatto precipitare nel baratro la macchina, ma la Nuova Range Rover Sport non si è mai scomposta e la salita sullo sfioratore è stata proiettata per la prima volta in occasione di un evento di lancio esclusivo presso l’Advanced Product Creation Centre di Jaguar Land Rover a Gaydon, nel Regno Unito.

Al volante, Jessica Hawkins, stunt driver ufficiale di James Bond, che ha portato a termine l’ultima di una clamorosa serie di sfide per il SUV di lusso di Land Rover. La Range Rover Sport ha infatti precedentemente completato una serie di imprese da primato come una salita da record a Pikes Peak, la prima traversata mai registrata del deserto dell’”Empty Quarter” nella penisola arabica e la prima salita dei 999 gradini che portano all’Heaven’ s Gate in Cina, nel 2018.

La salita dello sfioratore è stato l’ultimo ostacolo sul complicato percorso dal fondovalle alla sommità della diga, attraversando un letto di un fiume allagato, lunghi e ripidi tunnel e la stessa parete rocciosa della diga di 40 gradi. Il tratto dello sfioratore di 294 m aveva l’acqua che precipitava furiosamente lungo il suo dislivello di 90 metri, che ha messo a dura prova la trazione e anche la sicurezza del conducente.

La nuova Range Rover Sport si basa sull’avanzata piattaforma Land Rover MLA-Flex, che fornisce le basi perfette per arrivare ad una dinamica di marcia superiore e ad una raffinatezza senza pari. La sua gamma di propulsori comprende due PHEV Extended Range a sei cilindri che offrono un’autonomia in modalità EV fino a 113 km, con emissioni di CO2 a partire da 18 g/km.

Il nuovo V8 Twin Turbo da 530 CV offre prestazioni da auto sportiva, con accelerazione 0-100 km/h in soli 4,5 secondi, con Dynamic Launch attivato. I clienti possono anche scegliere tra i potenti ed efficienti MHEV diesel Ingenium, mentre la propulsione puramente elettrica sarà disponibile nel 2024.

La nuova Range Rover Sport è la versione più dinamica del SUV di lusso Land Rover e la più capace in off-road, utilizzando il più recente sistema di trazione Intelligent All-Wheel Drive (iAWD) e integrando le ultime innovazioni e tecnologie all-terrain di Land Rover per garantire la sua gamma di capacità dinamica.

Il nuovo Adaptive Off-Road Cruise Control fa il suo debutto sulla nuova Range Rover Sport e aiuta i conducenti ad affrontare i terreni difficili mantenendo un avanzamento costante in base alle condizioni del terreno. Il guidatore può selezionare una delle quattro impostazioni di comfort, e il sistema regola in modo intelligente la velocità, consentendogli di concentrarsi sullo sterzo.

La nuova Range Rover Sport sarà prodotta in esclusiva presso lo stabilimento di produzione Solihull nel Regno Unito, sede storica della produzione Range Rover. La vettura è già configurabile online sul sito Land Rover.