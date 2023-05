Range Rover SV Bespoke: il massimo del lusso e della personalizzazione

Range Rover si conferma il punto di riferimento del Modern Luxury con l’introduzione del servizio SV Bespoke, che offre ai clienti livelli avanzati di personalizzazione e raffinatezza. Questo servizio è disponibile sui modelli Autobiography e SV, mentre una serie di miglioramenti nella gamma conferma lo status di Range Rover come SUV di lusso più desiderabile al mondo. La Range Rover è il SUV di lusso originale, la pietra di paragone da 50 anni, che combina comfort assoluto e compostezza con capacità vincenti.

I più recenti aggiornamenti alla Range Rover includono l’infotainment Pivi Pro1 di ultima generazione, mentre i nuovi ibridi plug-in sono ancora più potenti. La Range Rover SV è disponibile per la prima volta in versione ibrida anche sul modello a passo lungo, mentre l’ammiraglia V8 presenta una tecnologia MHEV che ne aumenta l’efficienza. Inoltre, l’esclusiva Range Rover SV acquisisce una nuova variante da 615 CV.

Il servizio SV Bespoke rappresenta l’apice della personalizzazione ed è disponibile per Range Rover Autobiography e Range Rover SV. Per ottenere le specifiche perfette della propria Range Rover, i clienti possono recarsi presso la SV Bespoke Commissioning Suite nel Regno Unito, visitare i rivenditori selezionati o, per la massima comodità, completare il loro ordine online attraverso un esclusivo servizio virtuale.

SV Bespoke offre accesso a una vasta gamma di materiali e finiture interne ed esterne. I clienti seguono un processo di creazione unico e completo in sette fasi che considera colori, temi, opzioni esclusive SV, materiali, impiallacciature e finiture, variazioni richieste e personalizzazioni. Ogni veicolo finito promette di essere unico come il suo creatore, anche se le combinazioni di design scelte dal team Range Rover Design sono sempre a disposizione per aiutare i clienti a trasformare i loro sogni in realtà.

Per quanto riguarda l’abitacolo, sono disponibili fino a 391 combinazioni di colori e materiali, mentre la gamma delle tinte di carrozzeria SV Bespoke comprende più di 230 colori nelle finiture satinate e lucide. In alternativa, il servizio di verniciatura SV Bespoke Match to Sample, che può replicare qualsiasi colore esterno richiesto dal cliente, offre possibilità praticamente illimitate.

Il livello di artigianalità offerto dagli esperti di SV Bespoke è esemplificato dall’attenzione ai dettagli profusi nel cofano e nel portellone posteriore della Range Rover, disponibili in una gamma di finiture in metallo prezioso, tra cui l’oro a 24 carati.